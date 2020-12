Le prince Harry est l’une des célébrités les plus célèbres au monde. Enfin presque. Il aurait été confondu avec un vendeur d’arbres de Noël par un enfant excité, tandis que Harry et sa femme Meghan Markle achetaient également leur propre arbre devant leur manoir de Montecito, en Californie.

Le couple, qui a récemment démissionné de ses titres royaux, faisait du shopping dans des tentes installées dans le parking de Macy à Santa Barbara, à environ 19 km du manoir de 14 millions de dollars de l’ancien couple royal en Californie.

Selon James Almaguer, un employé de l’arbre de Noël et du champ de citrouilles de Big Dave, le magasin avait été vidé pour le couple, mais une famille avait été manquée. Et ils étaient toujours à l’intérieur quand Harry et Meghan sont arrivés.

James a partagé sur Twitter que leur fils « ravi » est allé à travers les arbres jusqu’à Harry et lui a demandé s’il travaillait là-bas, sans savoir qui il était. La confusion hilarante se serait produite le mardi 1er décembre, rapporte le Daily Mail.

Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans, passent leur premier Noël dans leur nouveau manoir californien avec leur fils de 18 mois Archie et la mère de Meghan, Doria Ragland.

Avant de démissionner de leurs fonctions royales, les Sussex passaient chaque Noël au domaine de la reine à Sandringham. Les rapports indiquent que la reine Elizabeth II pourrait être déçue de ne pas avoir Harry et son arrière-petit-fils Archie, qu’elle n’a pas vus depuis un an, aux alentours de Noël cette année.

« Meghan et le prince Harry sont venus travailler aujourd’hui et nous leur avons vendu leur arbre de Noël … C’était anti-climactique, mais une expérience très, très intéressante », James tweeté.

James n’avait que de belles choses à dire sur les Sussex. Il a dit qu’ils semblaient des gens sympas et qu’ils aimaient les arbres de Noël dans leur magasin. « Meghan a l’air très gentil et Harry a l’air et a honnêtement agi comme un garçon froid », dit-il m’a dit.