Le prince Harry a dit d’éclater la « bulle royale » car une nouvelle décision « n’aidera pas »

L’énorme nouvelle maison de vacances du prince Harry et de Meghan Markle au Portugal ne contribuera pas à améliorer leur relation avec la famille royale.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont rapprochés du Royaume-Uni avec ce nouvel achat, ne parviendront pas à plaire au roi Charles.

Edward Coram James, directeur général de Go Up, a déclaré à l’Express : « Je pense qu’il est peu probable que cela affecte directement les relations avec le roi Charles et le prince William. Les relations de Harry et Meghan avec le reste de la famille royale sont tendues depuis des années maintenant. au Portugal ne sera probablement pas un facteur majeur de guérison ou d’aggravation de la situation.

« Ils ont déjà créé tellement de distance – géographiquement et émotionnellement – ​​que cette décision pourrait simplement être un signe supplémentaire de leur indépendance croissante. »

Il a expliqué: « Cela dit, si l’achat est considéré comme un autre exemple de leur désir de rester en dehors de la « bulle royale », cela pourrait faire sourciller les cercles royaux. Cela pourrait donner l’impression que Meghan et Harry « tournent le dos » plus loin. au Royaume-Uni – même si je ne pense pas que ce soit vrai. »

Il a ajouté : « Harry a souligné à plusieurs reprises que le Royaume-Uni, et en particulier son rôle dans l’héritage de sa mère, est important pour lui. »