Le PRINCE Harry a été contraint de rentrer chez lui à Balmoral après s’être vu refuser une place sur le vol de son frère.

Le duc de Sussex a été le premier royal à quitter le domaine écossais et a été le dernier à arriver après son vol alors que la nouvelle de la santé défaillante de sa grand-mère est apparue.

Le duc de Sussex apparaît seul dans son chagrin alors qu’il quittait Balmoral seul hier matin après avoir été le dernier à arriver en Écosse Crédit : James Whatling

On lui avait refusé une place dans l’avion de son frère

Son départ est survenu au moment où il est apparu que le roi Charles, 73 ans, et sa sœur Anne, la princesse royale, 72 ans, étaient les seuls membres de la famille royale à avoir réussi à voir la reine avant sa mort.

Ses deux enfants aînés étaient en Écosse lorsque sa santé s’est détériorée et tous deux se sont précipités pour être à son chevet et lui dire leurs derniers adieux.

Hier, Harry, 37 ans, était clairement toujours en proie au chagrin lorsqu’il est revenu à Frogmore Cottage à Windsor pour retrouver Meghan.

Les photographies le montraient les yeux vitreux et la main sur la bouche alors que, comme le reste de la nation, il essayait de comprendre les événements tragiques.

Il est entendu que Harry était à Frogmore lorsque Charles lui a dit lors d’un appel téléphonique du chevet de la reine mourante de ne pas amener Meghan avec lui à Balmoral.

Une source a déclaré: “Charles a dit à Harry qu’il n’était ni juste ni approprié que Meghan soit à Balmoral à un moment aussi profondément triste.

“On lui a fait remarquer que Kate n’irait pas et que les nombres devraient vraiment être limités à la famille la plus proche. Charles a dit très, très clairement que Meghan ne serait pas la bienvenue.

En disgrâce, Harry s’est également vu refuser un siège dans l’avion de la RAF qui a emmené son frère le prince William et ses oncles le prince Edward et le prince Andrew en Écosse.

Harry et Meghan avaient annoncé jeudi midi, sans consulter le reste de la famille, qu’ils “voyageaient en Ecosse” ensemble.

Mais Harry a accepté d’y aller seul après l’intervention. En conséquence, il a dû trouver son propre avion et le retard signifiait qu’il n’arrivait à Balmoral qu’à 19 h 52 – près de 90 minutes après l’annonce au public de la mort de la reine.

À 8 h 20 hier – un peu plus de 12 heures plus tard – il était de retour sur la route de l’aéroport d’Aberdeen pour prendre le premier vol BA vers Heathrow.

À son arrivée à l’aéroport, il a été consolé par un employé de la compagnie aérienne vêtu d’une veste haute visibilité et ils ont partagé un moment de tendresse avant de monter dans l’avion. Il s’est assis avec un agent de sécurité et est resté discret tout au long du vol.

“Tellement triste de le voir sans les autres membres de la famille royale”

Un passager a déclaré au Sun: “Il a à peine bougé pendant tout le vol d’une heure et réfléchissait évidemment à sa grand-mère bien-aimée.

“C’était si triste de le voir sans les autres membres de la famille royale pour le réconforter. J’espère vraiment que la mort de la reine les aidera à guérir leurs divisions.

Harry et Meghan, basés en Californie, étaient au Royaume-Uni pour une série d’événements caritatifs lorsqu’ils ont annoncé leur intention de se rendre ensemble à Balmoral.

Ils devaient assister aux WellChild Awards à Londres, mais ont annulé dès qu’ils ont entendu parler de la santé déclinante de la reine. Un porte-parole du couple avait déclaré: “Le duc et la duchesse de Sussex se rendront en Écosse.”

Cependant, après que Charles ait parlé avec Harry, il a été annoncé plus tard qu’il ferait le voyage seul. Il est entendu que Harry envisageait de voler en hélicoptère avant de trouver un jet privé pour l’emmener.

Mais il avait plusieurs heures de retard sur les autres membres de la famille royale après s’être vu refuser une place dans leur avion, qui a décollé de la RAF Northolt à 14 h 39 et a atterri à Aberdeen à 15 h 50.

Il n’y avait que sept passagers à bord – William, Andrew, Edward et sa femme Sophie, plus trois assistants. Cela a laissé 12 sièges vides sur le jet Dassault Falcon. Il est entendu que les membres de la famille royale avaient tous voyagé depuis leurs maisons près du château de Windsor et seraient passés près de Frogmore Cottage.

Le prince William était à moins d’un demi-mile à Adelaide Cottage tandis que le prince Andrew était à trois miles dans sa maison du Royal Lodge. Prince Edward et Sophie étaient à 15 minutes en voiture à Bagshot Park.

William est également retourné à Windsor séparément de Harry dans une autre démonstration du golfe entre les princes autrefois proches.

“Même si vous ne regardez que les dernières semaines, la duchesse a de nouveau fait des remarques franches lors d’entretiens. Ils semblent assez détachés de la réalité, vivant dans une sorte de bulle LA. C’est vraiment incroyable.

La nuit dernière, ils étaient de nouveau dans leurs cottages voisins, mais The Sun comprend qu’il y a eu peu de communication, voire aucune, entre eux.

Cela vient comme une source a déclaré au Telegraph: «Je pense que la réaction générale au comportement de Harry et Meghan a été une réaction d’incrédulité, pour être honnête.

Mais peut-être pour tenter de désamorcer les tensions liées à l’absence de Meghan en Écosse, le roi Charles a tenu à les nommer tous les deux hier lors de son premier discours télévisé à la nation.

Le nouveau monarque a déclaré: “J’exprime mon amour pour le prince Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger.”

Plusieurs membres de la famille royale sont restés au château de Balmoral après avoir passé une journée de “réflexion silencieuse” hier, a révélé une source.

Alors que Charles, William et Harry sont tous partis pour Londres dans la matinée, Anne, Edward, Sophie et Andrew étaient toujours en Ecosse.

Il était entendu que les membres de la famille qui restaient tenaient une réunion privée dans le château pour se souvenir du monarque. Une source a déclaré au Sun: «Les membres de la famille royale ont passé une journée de réflexion tranquille à Balmoral. La famille s’est réunie pour se souvenir de sa vie.

Devant les portes principales du vaste domaine des Highlands écossais, des centaines de sympathisants sont arrivés tout au long de la journée pour rendre hommage à Sa Majesté.

Le conseil de l’Aberdeenshire a mis en place un service de parc-o-bus à proximité de Ballater et Braemar, transportant des personnes en bus pour leur rendre hommage, tandis que beaucoup de ceux qui y conduisaient ont abandonné leur voiture sur des bords d’herbe.

Une armée de volontaires a conduit les personnes en deuil sur le site, où un tapis de fleurs, de dessins et de messages a été déposé. L’un d’eux disait : « Notre reine. Votre travail ici est terminé. Reposez-vous tranquillement.

