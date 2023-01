Le prince Harry a déclaré que les psychédéliques avaient aidé son chagrin. Voici ce qu’il faut savoir.

Le traitement d’un deuil prolongé implique souvent une thérapie cognitivo-comportementale pour aider les gens à passer à autre chose et à reprendre des activités significatives tout en continuant à faire face au deuil. “Il ne s’agit pas d’enlever le chagrin”, a déclaré le Dr O’Connor. “Il s’agit d’apprendre à vivre avec le fait que vous êtes une personne qui a maintenant des vagues de chagrin.”

Utiliser des psychédéliques pour le deuil

Les scientifiques pensent que les psychédéliques agissent de deux manières : par leurs effets chimiques sur le cerveau et par les expériences subjectives qu’une personne a pendant qu’elle prend de la drogue. Pour de nombreuses personnes, les psychédéliques agissent comme “une psychothérapie très intense et rapide”, a déclaré le Dr Woolley.

Les psychédéliques “ont le potentiel d’induire ces états de conscience transpersonnels où les gens pourraient se sentir connectés” au parent ou à l’ami décédé, a ajouté Greg Fonzo, codirecteur du Center for Psychedelic Research and Therapy à la Dell Medical School, Université de Texas à Austin. “Cela pourrait permettre aux gens de dépasser certains des blocages qui se produisent lorsqu’ils sont dans cette phase de deuil.”

Dans le cerveau, les scientifiques pensent que les psychédéliques induisent un « état plastique », aidant à former rapidement de nouvelles connexions entre les cellules. Ces nouvelles connexions peuvent être à l’origine des idées et du retraitement que les gens peuvent ressentir lorsqu’ils utilisent les médicaments dans un cadre thérapeutique.

Il existe très peu d’études publiées portant sur l’effet des psychédéliques sur les personnes en deuil prolongé. Dans l’un des rares essais pertinents, le Dr Woolley a examiné si la psilocybine, combinée à une thérapie de groupe, pouvait aider les survivants du sida plus âgés et à long terme à traiter leur dépression et la culpabilité du survivant entourant leur diagnostic, ainsi que la perte d’amis et de famille pour LE SIDA. L’étude de 2020, qui ne comprenait que 18 hommes, a évalué les niveaux de démoralisation des participants – un terme thérapeutique désignant un sentiment existentiel de désespoir et de perte de sens dans la vie. La plupart des participants avaient vécu un chagrin et un traumatisme profonds à cause de l’épidémie de SIDA ; en moyenne, les participants avaient perdu 17 proches à cause de la maladie.

Après une séance de thérapie psychédélique, près de 90% des hommes ont connu une réduction de la démoralisation, et beaucoup ont vu une diminution des symptômes du SSPT et un deuil compliqué. Dans un article de suivi décrivant les expériences subjectives des hommes, les chercheurs ont écrit que la psilocybine était “un catalyseur pour reconstruire leurs identités d’une manière rigide centrée sur leurs traumatismes passés à des récits de vie plus flexibles et axés sur la croissance”.

“Les personnes de notre étude ont souvent parlé de se sentir coincées et détachées des personnes qui les entourent et incapables d’avancer”, a déclaré le Dr Woolley. La psilocybine “a semblé les aider à avancer, à se décoller et à commencer à s’engager davantage dans la vie”.