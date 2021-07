Le prince Harry « a clairement fait savoir à la reine et à la famille royale lors de la visite commémorative de la princesse Di qu’il voulait que Lili soit baptisée à Windsor »

Le PRINCE Harry a clairement fait savoir à la famille royale qu’il voulait que sa fille Lilibet soit baptisée à Windsor à son retour au Royaume-Uni plus tôt ce mois-ci, a-t-on rapporté.

Le duc de Sussex est rentré pour dévoiler une statue de Diana aux côtés de son frère William – et alors qu’il était dans le pays, il aurait informé sa famille de ses plans.

Harry aurait clairement indiqué qu’il souhaitait que sa fille soit baptisée au château de Windsor à son retour au Royaume-Uni. Crédit : Getty

Lui et Meghan ne sont plus des membres de la famille royale, et tous deux ont fait une série de déclarations explosives sur la famille lors d’entretiens.

Mais on pense maintenant que le couple pourrait bientôt revenir afin que leur petite fille puisse être baptisée entourée de sa famille.

Ce serait le premier voyage de Meghan au Royaume-Uni depuis le départ du couple pour LA l’année dernière.

Une source a déclaré au Daily Mail : « Harry a dit à plusieurs personnes qu’ils voulaient que Lili soit baptisée à Windsor, tout comme son frère.

« Ils sont heureux d’attendre que les circonstances le permettent. »

Le frère de Lili, Archie, a été baptisé par l’archevêque de Cantorbéry dans un secret sans précédent à la chapelle St George, à Windsor, en 2019.

Les 25 invités – qui n’incluaient pas la reine – sont arrivés discrètement ce jour-là par une entrée arrière au sol.

Harry et Meghan ont refusé de nommer les parrains et marraines de leur fils après son baptême alors qu’ils étaient encore des membres de la famille royale senior et à temps plein – et pourraient bien faire de même pour Lilibet.

Les détails des parrains et marraines des bébés royaux avaient toujours été rendus publics auparavant.

Le couple royal prévoit de revenir en 2022 pour le jubilé de platine de sa grand-mère.

Et le duc semblait ravi d’être de retour chez lui et entouré de sa famille au palais de Kensington ce mois-ci.

Il rayonnait en saluant les sœurs et le frère de sa défunte mère dans le Sunken Garden avant que lui et William ne révèlent ensemble la statue de Diana.

Les princes ont même publié une déclaration commune, malgré les tensions entre eux – bien qu’ils n’aient pas prononcé de discours lors de la cérémonie.

Les frères auraient de nouveau parlé par SMS – suscitant l’espoir d’une réconciliation après que les Sussex ont accordé une interview explosive à Oprah en mars.

Au cours de la conversation, ils ont allégué qu’un royal senior avait fait des commentaires racistes sur la couleur de peau de leur fils Archie – tandis que Meghan a affirmé que Kate l’avait fait pleurer sur les robes des demoiselles d’honneur.

Et les tensions se sont sans aucun doute exacerbées après que le duc de Sussex a discuté de sa famille lors d’autres entretiens.

Il a déclaré qu’on lui avait montré « une négligence totale » pour sa santé mentale – et a déclaré que son père l’avait fait « souffrir » pendant sa vie « cauchemardesque » en tant que royal dans une autre production d’Oprah.

Même le nom de sa fille a provoqué une dispute – après qu’il a été allégué que Meghan et lui n’avaient pas dit à la reine qu’ils utiliseraient son surnom privé.

Harry a menacé d’intenter une action en justice contre la BBC pour avoir prétendu qu’il n’avait pas demandé la permission à la reine.

Le duc est apparu en pleine forme alors qu’il retournait au palais de Kensington pour dévoiler une statue de sa mère Crédit : PA

Lors de sa visite, il a apparemment dit à la famille que lui et Meghan prévoyaient de revenir pour le baptême Crédit : AP

S’ils le font, ce sera la première fois que Meghan apparaîtra au Royaume-Uni depuis le Megxit Crédit : AP