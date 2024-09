Le prince Harry a attendu que la star hollywoodienne passe devant le duc de Sussex dans une gaffe maladroite

Le prince Harry a été laissé en attente alors qu’une star hollywoodienne passait directement devant le duc de Sussex dans une gaffe maladroite.

Le duc de Sussex a remis un prix lors du concert One805Live! de Kevin Costner, au cours duquel le chanteur Richard Marx est passé accidentellement devant le royal.

L’épouse du prince Harry, Meghan Markle, a été contrainte de rester à la maison en raison de problèmes de santé.

L’interprète de Don’t Mean Nothing a honoré la scène et a chanté une série de ses chansons les plus emblématiques.