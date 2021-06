Le prince Harry a appelé Son Altesse Royale sur l’acte de naissance de Lilibet malgré son accord de NE PAS utiliser le titre après Megxit

Le PRINCE Harry est répertorié comme « Son Altesse Royale » sur l’acte de naissance du nouveau-né Lilibet, a-t-il émergé.

Une copie du document, obtenue par The Sun, montrait que le titre « HRH » était le nom de famille du prince, aux côtés du « duc de Sussex » comme prénom.

Le prince Harry est inscrit comme « Son Altesse Royale » sur l’acte de naissance de Lilibet

Le titre apparaît comme le nom de famille du prince

Aux termes de la séparation de son épouse et de sa femme Meghan de la famille royale, les Sussex étaient autorisés à conserver, mais pas à utiliser, leurs titres de RHS.

Le vrai prénom de Meghan – Rachel – figurait sur le certificat du comté de Santa Barbara, son nom de famille étant simplement Markle.

L’acte de naissance a confirmé que Lilibet Diana Mountbatten-Windsor était née à 11 h 40 le 6 juin à l’hôpital Santa Barbara Cottage, près du manoir du couple.

Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans, se sont ensuite disputés pour savoir s’ils avaient demandé à la reine la permission de nommer leur fille Lilibet – son nom de famille – après la naissance de l’enfant.

Une source du palais a déclaré à la BBC que Sa Majesté n’avait « jamais été interrogée » sur le nom – mais les Sussex n’ont pas tardé à riposter, affirmant qu’elle « soutenait » le choix.

En vertu de l’accord Megxit qui a vu Harry et Meghan quitter le Royaume-Uni et déménager aux États-Unis, il a été convenu que Harry n’utiliserait pas son titre de RHS, bien qu’il le conserverait.

Les Sussex ne sont plus autorisés à utiliser leurs titres de RHS – bien qu’ils aient été autorisés à les conserver Crédit : Splash

Le palais a confirmé que Meghan et lui perdraient également leurs parrainages, Harry étant déchu de ses titres militaires honorifiques dans le cadre de l’accord.

Cependant, ils seraient toujours connus sous le nom de duc et de duchesse de Sussex après avoir reçu les titres en cadeau de mariage lors de leurs noces de 2018 au château de Windsor.

Les nouvelles règles se sont déjà révélées déroutantes, les organisateurs de l’exposition de la princesse Diana au palais de Kensington ayant par erreur inclus « HRH » devant le nom de Harry sur une plaque.

Le Royal Collection Trust a été contraint de retirer le titre, ce qui a été attribué à une « erreur administrative ».

Harry et son frère William ont fait don de deux des robes de leur mère au spectacle Royal Style in the Making, qui se déroule jusqu’au 2 janvier.

Harry et Meghan, photographiés avec bébé Archie, ont accueilli leur fille Lilibet début juin Crédit : EPA