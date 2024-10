Le prince Harry a appelé à « tenir tête » à Meghan Markle qui mène toujours la barque

Le prince Harry vient d’être appelé pour tenir tête à son épouse qui mène la barque.

Tous les commentaires à ce sujet ont été avancés par une source interne proche du duc.

Selon notre source, « Il est clair qu’Harry a beaucoup de choses à faire pour s’excuser, mais il a du mal car il se sent toujours méprisé par sa famille. »

L’initié a également noté la raison possible des récentes escapades en solo du duc et a attribué cela aux « récents problèmes de santé de son père et de sa belle-sœur ».

Aux yeux de l’initié, c’est potentiellement ce qui a « mis les choses en perspective, et il sait qu’il doit faire tout ce qu’il peut pour arranger les choses ».

Mais « Personne proche de la famille ne croit que cela puisse arriver alors qu’il reçoit toujours les ordres de Meghan de rester à Montecito, et ils pensent que la seule chose qui pourrait aider la famille à guérir est s’il lui tient tête, mais il est clair que Meghan est la c’est celui qui prend les devants », a également ajouté l’initié plus tard.