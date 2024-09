Le prince Harry a annulé son projet d’anniversaire « à la dernière minute à cause de Kate Middleton » | Actualités du monde

Le prince Harry fêtera ses 40 ans et fêtera son anniversaire avec sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, qui passeront également du temps ensemble avec des amis à l’extérieur. C’est un changement radical par rapport à ce qu’était sa vie il y a 10 ans, lorsqu’il avait 30 ans.

Le prince Harry (à gauche) et la duchesse de Cambridge Kate Middleton (à droite) applaudissent à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres 2012 au stade olympique. REUTERS