Le prince Harry a accepté l’interview explosive d’Oprah Winfrey dans les 24 heures suivant la dépouillement de ses titres militaires

Le PRINCE Harry a lancé des attaques amères contre la famille royale après avoir été déchu de ses titres militaires, peut révéler The Sun.

Le major à la retraite Harry, 36 ans, a accepté le chat d’Oprah Winfrey dans les 24 heures suivant leur perte lors de l’accord final du Megxit de février.

La colère du prince Harry contre le règlement final du Megxit était à l’origine de ses attaques contre la famille royale Crédit : Splash

Sa colère avait longtemps pensé avoir été déclenchée par le futur roi Charles lui disant que son fils Archie ne pouvait pas être un prince.

Mais nous pouvons révéler qu’il a perdu son sang-froid après une dispute sur le maintien de ses titres.

Une source a expliqué: « Il y a eu une crise juste avant Oprah mais cela n’avait rien à voir avec le titre d’Archie.

«Cela était connu et discuté depuis un certain temps.

«Harry et Meghan étaient très contrariés avant Oprah parce que la séparation finale du Megxit venait d’être signée, ce qui incluait que Harry ne conservait pas les rôles militaires.

«C’est ce qui l’a rendu si en colère. Il est très émotif et ses rôles militaires étaient très importants pour lui étant donné qu’il a servi.

Dans les 24 heures, il a signé son entretien avec Oprah et celui de Meghan. Crédit : Reuters

Des initiés révèlent qu’il était furieux de perdre ses titres militaires Crédit : Getty

Harry, un major de l’armée à la retraite qui a effectué deux tournées en Afghanistan en tant que capitaine Wales, a quitté ses fonctions royales en mars 2020 avant que lui et Meghan ne déménagent leur famille aux États-Unis.

Le vendredi 12 février de cette année, dans le cadre de la séparation définitive, la reine a supprimé trois rôles clés.

Harry était très émotif et ses rôles militaires étaient très importants pour lui étant donné qu’il a servi. La source

Il s’agissait du capitaine général des Royal Marines — transmis par son défunt grand-père le prince Philip — commandant honoraire de l’Air de la RAF Honington dans le Suffolk et du commodore en chef Small Ships and Diving, Royal Naval Command.

Ce même week-end, Harry et Meghan, maintenant basés à Montecito, en Californie, ont signé pour l’interview d’Oprah.

Ils ont filmé avec un animateur de chat américain quelques jours plus tard – mardi ou mercredi – et quelques heures seulement après l’hospitalisation de Philip.

Les initiés du palais ont déclaré que ses rôles militaires avaient été supprimés, craignant que les patrons de la télévision ne les utilisent pour promouvoir ses documentaires Netflix et ses talk-shows américains.

Des sources ont déclaré qu’il y aurait toujours le soupçon et « ce doute » que ses titres et ses parrainages pourraient être utilisés pour promouvoir un projet.

Harry et William se font la guerre depuis les retombées du Megxit Crédit : Getty

On espérait que les tensions s’apaiseraient lors des funérailles du prince Philip Crédit : Splash

La reine a rejeté les demandes d’Harry pour un rôle « moitié-mi-sortie ».

Il a été stupéfait d’apprendre qu’en tant que royal qui ne travaillait pas, il ne pouvait pas porter d’uniformes militaires en service royal. Au lieu de cela, pour les funérailles de Philip en avril, la reine a obligé tout le monde à porter des costumes pour éviter l’embarras de Harry.

Harry a fait une série d’allégations dans sa conversation avec Oprah en mars – y compris des allégations selon lesquelles un membre de la famille royale a fait des commentaires racistes sur son fils à naître.

LES DÉCLENCHEURS DU DUC

On espérait que les tensions s’apaiseraient lorsqu’il s’envolerait pour Windsor pour les funérailles, où il s’adressait à la reine, William et Charles.

Mais depuis son retour dans son manoir américain de 11 millions de livres sterling, il a sapé son éducation, racontant à un podcast que lui et Meghan avaient déplacé leur famille pour «briser le cycle de la douleur».

Ensuite, dans son documentaire sur la santé mentale, The Me You Can’t See, il a accusé la famille royale de négligence, a fustigé les compétences paternelles de Charles et a déclaré que Londres le « déclenchait ».

Harry doit à nouveau faire face à la vie dans la capitale lorsque lui et son frère belligérant William dévoilent la statue de maman Diana au palais de Kensington le 1er juillet.

Le major de l’armée à la retraite Harry a effectué deux tournées en Afghanistan en tant que capitaine Wales Crédit : Getty

La reine l’a dépouillé de trois rôles clés Crédit : Getty

Les initiés disent qu’Harry était « très émotif » par la suite Crédit : Splash

Harry doit être de retour au Royaume-Uni au moins cinq jours avant le dévoilement et réussir un test Covid.

On pense qu’il arrive des États-Unis aujourd’hui ou demain et devrait s’isoler à Frogmore Cottage, Windsor – qu’il a prêté à la cousine Eugénie et à son mari Jack Brooksbank.

Harry et William devraient se tenir ensemble au mémorial une semaine jeudi.

Les courtisans du palais se préparent à une atmosphère tendue malgré les frères appelant à une trêve par respect pour leur mère.

Il est entendu que papa Charles ne sera pas présent et se rendra plutôt en Écosse. Il n’est actuellement pas prévu qu’Harry rencontre son père.

Mais des sources royales ont déclaré que la porte avait été laissée ouverte pour que le couple se rencontre au cours des jours précédents.

Récemment, le duc a parlé négativement de son enfance et de son père Charles Crédit : Getty

Nous avons parlé de son attaque amère le mois dernier Crédit: News Group Newspapers Ltd

Pendant ce temps, des sources du palais ont versé de l’eau froide sur les affirmations selon lesquelles la fureur de Harry découlait du refus de laisser Archie être un prince lorsque Charles deviendrait roi.

L’un d’eux a déclaré: « Ce n’est pas le genre de conversation que le prince de Galles aurait. »

Il n’a pas encore été décidé si Archie sera un prince. Des sources affirment que les décisions ne seront prises qu’en cas de décès de la reine.

Harry a servi dans l’armée pendant dix ans, atteignant le grade de capitaine. En Afghanistan, il est devenu le premier royal en plus de 25 ans à servir dans une zone de guerre.

Il a été promu major à la retraite en juin 2018. Un ami a déclaré : « Son travail militaire est l’une des choses les plus importantes pour lui. Bien sûr qu’il veut les garder.

Dans la déclaration Megxit de Harry, il était clairement dévasté par la perte de ses titres honorifiques.

Un porte-parole a déclaré: «Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service envers le Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représentées, indépendamment de l’autorité officielle. rôle.

Dans son documentaire sur la santé mentale, Harry a accusé la famille royale de le négliger ainsi que Meghan Crédit : Splash

« Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel.

Il a été décrit comme « frustré et attristé » par un article affirmant qu’il avait snobé les Royal Marines lorsqu’il a démissionné de son poste de royal senior.

La reine n’a pas encore réattribué les titres honorifiques à la famille.

Le Soleil dit À QUOI s’attendait le pétulant prince Harry lorsqu’il a quitté la famille royale ? Ses titres militaires honorifiques sont venus avec le travail. Et si lui et Meghan perdent maintenant aussi leurs royals – comme ils le devraient, de manière imminente – ils ne peuvent pas se plaindre. Ce sera essentiel si l’on veut alléger la monarchie, comme le veut le prince Charles et le public le veut. D’ailleurs, une pause nette est préférable à la fois pour les carpers californiens et le Palace. Meghan méprise l’institution. Harry le fait maintenant aussi. Veulent-ils vraiment avoir un lien avec cela ? Ils ne le méritent certainement pas après leur crise d’Oprah. Pourquoi ont-ils encore besoin d’être « duc et duchesse » ou d’élever Archie en prince ? Leurs incroyables idées éveillées, leur génie créatif et leur compassion illimitée ne sont-ils pas assez vendables à eux seuls ? Ce seront Charles, William et Kate qui poursuivront l’œuvre exemplaire de la Reine lorsqu’un jour son règne épique prendra fin. Ils en ont l’air exceptionnellement capables.