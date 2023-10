Le Prince George’s Community College organise un festival de la cuisine noire

Un festival de deux jours célébrant la culture de la cuisine noire commence vendredi matin au Prince George’s Community College de Largo, dans le Maryland.

Un festival de deux jours célébrant la culture culinaire noire débutera vendredi matin au Prince George’s Community College. Le Black Food, Black Futures Festival espère également sensibiliser à l’insécurité alimentaire dans le comté du Maryland.

L’événement gratuit se déroulera vendredi et samedi au PGCC à Largo.

« Nous avons toutes sortes d’experts, et pas seulement des gens qui cuisinent, mais aussi des gens qui pratiquent l’herboristerie et qui approfondissent ce que la culture noire du Maryland a à offrir à tout le monde », a déclaré le Dr Iyelli Ichile, professeur d’histoire et afro-américain. études au PGCC, a déclaré à WTOP.

« L’héritage de l’alimentation, qu’il s’agisse de recettes de crabe ou de diverses approches de la soul food, tout cela est si riche dans ce domaine. Et il a sa propre saveur du Maryland », a-t-elle ajouté.

L’événement de deux jours est, en partie, une célébration de cette saveur du Maryland, et vous pouvez vous attendre à ce que l’ambiance ressemble à un grand barbecue.

« En plus des tables rondes sur ces questions, des agriculteurs et jardiniers noirs de toute la région seront présents », a-t-elle déclaré. « Il y aura également des ateliers et des démonstrations culinaires, dont un axé sur les options saines pour l’âme du Sud par Denise Ware-Jackson, doyenne associée à la santé, au bien-être et à l’hospitalité au PGCC. »

L’événement s’associe également à la banque alimentaire de la région de la capitale pour une grande collecte de nourriture, car le but du festival est également de souligner le nombre incroyablement élevé de personnes souffrant d’insécurité alimentaire dans le comté.

« Le comté de Prince George a depuis longtemps la réputation d’être un comté afro-américain très riche dans notre pays », a déclaré Ichile. « Mais d’une certaine manière, ce discours dissimule le fait qu’un nombre important de personnes » sont aux prises avec l’insécurité alimentaire.

« Cela ne ressemble pas toujours à des personnes qui vivent dans des refuges ou à des personnes sans logement. Parfois, les personnes qui travaillent souffrent d’insécurité alimentaire », a-t-elle déclaré. « Le fait est que nous avons des étudiants qui sont à l’université, mais qui prennent parfois des décisions entre acheter des manuels et acheter des repas. »

En plus de la célébration de la nourriture, toute personne participant est encouragée à apporter des aliments non périssables pour faire un don.

Les dons seront versés à la banque alimentaire de la région de la capitale ainsi qu’au garde-manger de l’école.

Des food trucks appartenant à des Noirs seront également présents samedi.

Les billets et certaines dégustations de nourriture sont gratuit et peut être trouvé en ligne pour tous ceux qui veulent y assister. Vous devrez payer n’importe quoi auprès des food trucks participants et d’autres vendeurs. Certains événements sont également destinés aux enfants.

« Nous voulons célébrer la culture culinaire noire. Et nous voulons également mettre en lumière la nourriture dont les Noirs ont besoin », a déclaré Ichile. « D’une certaine manière, nous sommes plus gravement touchés par le problème de l’insécurité alimentaire. Nous voulons donc parler de la façon dont, à l’avenir, nous pouvons mieux planifier, élaborer des stratégies ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement et soutenir les personnes qui travaillent sur ces solutions à l’avenir.

L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps, avec des événements à l’intérieur et à l’extérieur. Certains événements extérieurs peuvent également être déplacés à l’intérieur si la météo le nécessite.

