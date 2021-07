Le prince George souriant célèbre son 8e anniversaire en un clin d’œil pris par maman Kate Middleton avec un clin d’œil touchant à Philip

EN 2013, The Sun a fait quelque chose que nous n’avions jamais fait auparavant et que nous ne ferons plus jamais.

Lorsque Prince George, notre futur roi, est né, nous avons changé notre titre et « The Son » a brillé dans les kiosques à journaux le lendemain.

Huit ans plus tard, la popularité des Royals – grâce principalement à Kate, Wills et leurs enfants – est plus forte que jamais.

Donc, au fils n°1 britannique, un très joyeux 8e anniversaire du n°1 Sun britannique.