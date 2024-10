Le prince George pense que William et Kate sont indulgents envers le prince Louis en cas de mauvais comportement

Le prince George est plus proche de sa sœur la princesse Charlotte que du prince Louis, a révélé un nouveau rapport.

Selon Vie et style, Les enfants du prince William et de Kate Middleton sont élevés comme des « enfants heureux et bien adaptés » malgré leur statut royal.

Partageant plus d’informations sur leur vie de famille, un initié a révélé que les frères et sœurs avaient des personnalités distinctes, George et Charlotte étant proches et bien élevés, tandis que Louis était le plus espiègle.

Les frères et sœurs aînés guident Louis, mais George a parfois l’impression que Louis s’en sort avec plus de mauvais comportements que lui, a révélé l’initié.

« Le monde ne voit pas que ce sont des enfants normaux, qui agissent et sont idiots comme la plupart des enfants », a déclaré la source. « Kate et William élèvent des enfants heureux et bien adaptés. »

« Ils ont tous leur côté culotté qui ressort en privé », a expliqué l’initié. « Pour la plupart, George et Charlotte sont très proches et bien élevés, tandis que Louis en est l’instigateur. »

« George et Charlotte comprennent que leur rôle est d’enseigner à Louis le bien du mal », ont-ils ajouté. « Mais George pense toujours que Louis s’en sort avec plus de mauvais comportements que jamais ! »