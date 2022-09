Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis commencent la nouvelle année scolaire dans des uniformes assortis pour l’orientation

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis commencent la nouvelle année scolaire.

Le prince William et Kate Middleton ont accompagné leurs trois enfants alors qu’ils se dirigeaient vers leur nouvelle école, Lambbrook, mercredi. La famille a quitté sa maison à Londres au cours de l’été, ce qui a incité les débuts dans une nouvelle école.

Bien que le premier jour officiel des enfants royaux ne soit pas avant jeudi, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, ont assisté mercredi à la journée de prévisualisation pour les nouveaux élèves et leurs parents dans leurs uniformes scolaires assortis.

Middleton portait une robe à pois marron et blanche alors qu’elle tenait les mains de ses deux fils. George et Louis ont été vus en short bleu marine, avec un bouton rentré dans leur short. Charlotte tenait la main de William dans une robe bleu clair et des tresses en queue de cochon.

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON DÉMÉNAGENT DE LONDRES POUR DONNER À LEURS ENFANTS UNE ÉDUCATION « NORMALE », DISENT DES SOURCES

Le prochain chapitre de l’éducation de l’enfant royal marque la première fois que les trois fréquenteront la même école. Auparavant, George et Charlotte étaient à Thomas’s Battersea, près de l’ancienne maison de la famille à Londres. Louis était élève à la Willcocks Nursery School.

Bien que l’école propose des options d’internat pour leurs élèves, les enfants royaux devraient être des étudiants de jour, a rapporté le magazine People. L’internat a été un choix populaire parmi la famille royale dans le passé.

William et son frère, le prince Harry, ont fréquenté l’école Ludgrove lorsqu’ils étaient enfants. Le prince Phillip et le prince Charles ont fréquenté la Cheam School à l’âge de huit ans, puis ont été pensionnaires à Gordonstoun en Écosse.

Lambbrook, l’une des meilleures écoles préparatoires du Royaume-Uni, est connue pour ses installations sportives, théâtrales et musicales. Les clubs comprennent l’équitation, l’escrime, la plongée sous-marine et le polo. Il a également une connexion royale – deux des petits-fils de la reine Victoria étaient élèves en 1878. La royale était connue pour voyager de son château à Lambrook, où elle les regardait participer à des matchs de cricket.

MEGHAN MARKLE DONNE LA PREMIÈRE ADRESSE DEPUIS LA Démission DE SENIOR ROYAL: JE “ME DEMANDAIS SI J’ÉTAIS ASSEZ BON”

Contrairement à la scolarité américaine, les cours ne durent que 35 minutes et les cours sont basés sur le niveau d’apprentissage de l’élève plutôt que sur son âge.

Site Internet de Lambrook indique également que l’école abrite un parcours de golf de neuf trous et une piscine intérieure.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En août, le palais de Kensington a annoncé que George, la princesse Charlotte et le prince Louis commenceraient à l’école Lambbrook à Winkfield Row, Berkshire, en septembre.

La famille a déménagé du palais de Kensington dans le centre de Londres vers des habitations plus rurales à Windsor, où ils peuvent profiter de la vie à la campagne. Plusieurs sources royales ont partagé que les parents veulent que leurs enfants aient une éducation “normale” malgré leur statut royal.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“C’est une famille qui aime tellement le plein air, Londres ne travaillait plus pour eux”, a déclaré une source qui connaît la famille au magazine People. “La campagne est définitivement leur endroit heureux.”

Stephanie Nolasco de Fox News a contribué à ce rapport.