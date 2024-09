Le prince George étonne le prince William et Kate Middleton en franchissant une étape importante

Le prince George a quitté ses parents, le prince William et Kate Middleton, ravis et ravis de suivre l’héritage de la famille royale à l’âge de 11 ans.

Selon les derniers rapports, le futur roi d’Angleterre a commencé à prendre des cours de pilotage après avoir effectué son premier vol sur un aérodrome du Berkshire la semaine dernière.

Un spectateur a dit Le soleil que le petit prince, deuxième dans l’ordre de succession au trône britannique, était accompagné d’un instructeur.

Pendant ce temps, le prince et la princesse de Galles regardaient « fièrement » depuis le sol George prendre son envol et atterrir en toute sécurité une heure plus tard.

« Il a adoré. C’est le bon moment pour commencer », a déclaré un spectateur à l’aérodrome de Berkshire à la publication.

Les observateurs ont également noté que William et Kate semblaient tous deux « détendus et encourageants », alors qu’ils profitaient du premier vol de leur fils.

« George n’a que 11 ans, mais c’est le bon moment pour commencer », a déclaré l’un d’eux. « La famille royale est fière de sa tradition de vol et il semble que George soit le prochain sur la liste. »

« Ses parents ont regardé George prendre son envol depuis la sécurité du sol, mais il a volé avec un instructeur et a adoré ça », ont-ils ajouté.

Selon la publication, le prince William et la princesse Kate sont arrivés à l’aérodrome de White Waltham, à seulement 20 minutes en voiture du château de Windsor, dans un convoi de trois voitures.

Les Royals ont ensuite passé du temps au club-house animé de l’aérodrome, qui abrite le West London Aero Club, pour se détendre.

« Il y avait probablement 30 ou 40 personnes dans le club-house », a déclaré une personne sur le terrain d’aviation. « Catherine et William ont regardé George décoller.

« Mais ils étaient détendus. Ils étaient tous les trois plutôt détendus au club-house. »