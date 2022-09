Le prince George et la princesse Charlotte dans le cortège funèbre de la reine

Le prince George et la princesse Charlotte ont joué un rôle particulier lors des funérailles d’État de leur défunte arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II, lundi.

Les deux enfants aînés du prince et de la princesse de Galles faisaient partie d’une procession avec la famille royale, suivant le cercueil à son entrée dans l’abbaye de Westminster à Londres.

Leur présence a été confirmée par Buckingham Palace dimanche soir avec la publication de l’ordre de service pour l’événement. Le programme a répertorié les deux enfants de Cambridge, deuxième et troisième sur le trône britannique, parmi le cortège royal derrière le cercueil de la reine.

George, 9 ans, et Charlotte, 7 ans, ainsi que leurs parents, le prince William et Catherine, princesse de Galles, rejoignent des dirigeants mondiaux, des politiciens, des personnalités publiques et des membres de la famille royale européenne, ainsi que plus de 500 dignitaires du monde entier, dans pleurant le plus long monarque de Grande-Bretagne, décédé le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

Les frères et sœurs ont suivi le cercueil derrière leurs parents et devant leur oncle et leur tante, le duc et la duchesse de Sussex.

Le prince Louis, leur frère cadet de 4 ans, n’assiste pas aux funérailles.

Le service, qui devrait réunir plus de 2 000 invités, comprendra des lectures de la Bible et des hymnes traditionnels, ainsi qu’un sermon de l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby.