Le prince George et la princesse Charlotte assistent aux funérailles de la reine Elizabeth II

LONDRES – Les arrière-petits-enfants de la reine Elizabeth II, le prince George et la princesse Charlotte, assisteront lundi à ses funérailles nationales historiques à l’abbaye de Westminster, selon le palais de Buckingham. Les deux enfants aînés du prince William et de son épouse Catherine marcheront derrière leurs parents et devant leur tante et leur oncle, le prince Harry et Meghan, lors du cortège funèbre suivant le cercueil dans l’église remplie d’une congrégation de deux mille personnes. Leur grand-père, le roi Charles III, dirigera la famille royale aux côtés de sa femme, Camilla, reine consort.

Le prince George, 9 ans, est deuxième sur le trône après son père, et sa sœur, 7 ans, est désormais troisième.

Leur frère cadet, le prince Louis, 4 ans, ne sera pas présent. Cet été, il a conquis les cœurs et les gros titres après une série d’expositions émouvantes sur le balcon du palais de Buckingham au milieu du faste des célébrations du jubilé de platine de la reine. Il a engendré des mèmes et des commentaires en ligne alors qu’il faisait des grimaces effrontées, joignait ses mains sur ses oreilles, agitait et bâillait sans relâche.

L’arbre généalogique royal de la reine Elizabeth II, visualisé : George V à Lilibet

Le service funéraire national commence à 11 heures, heure locale, dans la même église du XIIIe siècle où Elizabeth s’est mariée et a eu son couronnement. Des lectures seront données par des personnalités religieuses aux côtés de la Première ministre britannique Liz Truss et de la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland.

La cloche de ténor de l’abbaye de Westminster sonnera une fois par minute pendant 96 minutes – chaque péage représentant une année de la vie d’Elizabeth. Des représentants des communautés juives, bahaïes, jaïnes, bouddhistes, musulmanes et autres participeront également à l’événement.

George a célébré son 9e anniversaire en juillet, avec la publication d’une nouvelle photo montrant le jeune royal vêtu de bleu bébé et rayonnant d’un sourire à pleines dents. L’image a été prise par sa mère sur une plage de Norfolk, dans l’est de l’Angleterre, dans ce qui est devenu une tradition annuelle pour les anniversaires des enfants de William et Catherine.

Pourquoi le monde est-il si fasciné par la reine Elizabeth II ?

Le futur roi est né en grande pompe le 22 juillet 2013, alors que des journalistes et des experts attendaient devant l’hôpital St. Mary’s de Londres à Paddington pour apercevoir le premier-né et héritier du couple royal. Baptisé quelques mois plus tard sous le nom de George Alexander Louis, il est officiellement connu sous le nom de Prince George de Cambridge, on ne sait pas si son titre va maintenant changer à mesure que ses parents deviendront les nouveaux prince et princesse de Galles.

Comme des millions d’autres écoliers à travers le pays, les frères et sœurs royaux ont commencé leur nouveau trimestre scolaire plus tôt ce mois-ci. N’étant plus basés à Londres, ils fréquentent l’école privée Lambbrook School près de Windsor. Des images d’eux rencontrant leur nouveau directeur et tenant la main de leurs parents ont été publiées.