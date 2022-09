Le prince George a été aperçu en train de tirer la langue alors qu’il se rendait au château de Windsor après les funérailles de la reine en un clin d’œil effronté

Le PRINCE George a été aperçu en train de tirer la langue avec insolence alors qu’il se rendait au château de Windsor après les funérailles de la reine.

Le jeune royal a été capturé en train de tirer la drôle de tête avec sa mère, la princesse de Galles, assise sur le siège juste derrière lui.

Le jeune royal effronté a été cassé en tirant la langue 1 crédit

George et sa sœur Charlotte étaient les plus jeunes personnes en deuil aux funérailles Crédit : Getty

George a fait face admirablement alors qu’il marchait avec son père en deuil

Assis à côté de sa sœur cadette Charlotte, le prince effronté n’avait pas peur de montrer son côté drôle au public.

George, neuf ans, est devenu deuxième sur le trône après la mort de la reine Elizabeth II.

Cela vient après que Charlotte et George aient eu leur meilleur comportement hier lorsqu’ils ont assisté aux funérailles de leur arrière-grand-mère.

On pense que leur inclusion tardive est l’idée des parents, le prince William et Kate – qui pensaient qu’il était important qu’ils assistent à l’occasion historique, bien qu’ils soient les plus jeunes en deuil.

Les deux jeunes membres de la famille royale sont venus dire adieu au monarque qu’ils connaissaient sous le nom de Gan-Gan et se sont comportés de manière impeccable après avoir été mis sous les projecteurs.

George – qui sait qu’un jour il pourrait être roi – avait l’air de se débrouiller admirablement à l’occasion historique.

Le prince avait l’air élégant dans un costume bleu marine alors qu’il marchait derrière le cercueil de la reine aux côtés de son père, qui portait son uniforme militaire.

Dans un moment incroyablement mignon, la jeune sœur Charlotte se tenait à côté de son frère et a été vue en train de lui dire quelque chose, avec des lecteurs labiales décodant comme “tu dois t’incliner”.

Matt White, le photographe amateur qui a obtenu le claquement de langue effronté de George, a déclaré qu’il était heureux de capturer le moment “drôle”.

Il a déclaré: “Je ne suis qu’un peu un photographe amateur, j’ai donc emprunté un appareil photo pour la journée afin d’obtenir de meilleures photos.

“J’avais vu Prince George et Kate passer et prendre une photo de leur voiture, mais ce n’était qu’une photo très rapide, donc je ne pensais pas que ce serait si bien.

“Je n’ai réalisé que plus tard, en regardant les photos, que George faisait cette tête.

“C’était assez drôle de prendre une photo de lui, d’autant plus qu’il est maintenant deuxième pour le trône et que son frère a fait la même chose au jubilé.”

Le jeune frère de George, le prince Louis, a ravi la nation lors des célébrations du jubilé plus tôt cette année avec son comportement hilarant.

Louis est resté à la maison pour les funérailles d’hier, compte tenu de son jeune âge.

Le cercueil de la reine a terminé son dernier voyage poignant de 25 milles de Londres à Berkshire pour être inhumé avec sa “force et son séjour” le prince Philip.

Des milliers de personnes en deuil ont bordé les rues et Long Walk pour dire leurs derniers adieux à Sa Majesté, tandis que des membres en larmes de la famille royale suivaient derrière.

Les deux frères et sœurs étaient sur leur meilleur comportement au service funéraire