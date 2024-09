Le prince George a atteint le moment de se « séparer » de sa sœur Charlotte

Le prince George, fils aîné du prince William et deuxième dans l’ordre de succession au trône britannique, sera bientôt séparé de sa famille.

Le jeune Wales, qui apprécie les voyages en famille avec sa mère Kate Middleton et ses frères et sœurs, la princesse Charlotte et le prince Louis, ne serait pas autorisé à voyager en famille

À l’occasion de son 12e anniversaire, conformément à la règle royale, George doit changer d’avion auprès de ses parents et de ses frères et sœurs.

L’ancien pilote du roi Charles, Graham Laurie, raconte au magazine OK !.

Il a raconté : « Nous avons volé tous les quatre : le prince, la princesse, le prince William et le prince Harry, jusqu’à ce que le prince William ait 12 ans. Après cela, il a dû avoir un avion séparé et nous ne pouvions voler tous les quatre ensemble qu’avec l’autorisation écrite de Sa Majesté. Lorsque William a eu 12 ans, il volait normalement dans un 125 depuis Northolt et nous volions avec le 146 avec les trois autres. »