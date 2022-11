Le prince et la princesse de Galles visiteront Boston alors que la famille royale se refond

“Ce sont eux qui essaient d’établir qui ils sont dans une monarchie plus épurée et rationalisée”, a déclaré Arianne J. Chernock, professeur d’histoire à l’Université de Boston et spécialiste de la Grande-Bretagne moderne. “C’est une famille plus mise à jour et modernisée qu’ils veulent représenter.”

Le Dr Chernock a déclaré que le prix Earthshot, une cause que la famille royale a embrassée ces dernières années, est un moyen pour le prince et la princesse d’explorer comment ils peuvent s’aligner sur «des problèmes fondamentaux et importants et maintenir un sentiment de pertinence, ainsi comme un lien avec leurs sujets et la population mondiale pour justifier leur existence.

“C’est une grande tâche”, a-t-elle ajouté.

Pour ce faire, le couple, qui doit arriver mercredi, a largement limité l’étendue de son itinéraire aux questions climatiques et au changement social. La mairesse Michelle Wu rencontrera William et Kate pour un événement de bienvenue à l’hôtel de ville mercredi après-midi. Caroline Kennedy, ambassadrice en Australie et fille du président John F. Kennedy, les accueillera également.

Jeudi, le couple visitera Greentown Labs, un incubateur de start-ups s’attaquant aux problèmes climatiques, et Roca, une organisation à but non lucratif qui travaille avec les jeunes pour prévenir l’incarcération. Vendredi, le prince visitera la bibliothèque et le musée présidentiels John F. Kennedy, et la princesse visitera le Center on the Developing Child de l’Université de Harvard.

L’accent sera mis sur le prix Earthshot vendredi soir. Cinq entrepreneurs recevront chacun 1 million de livres, soit environ 1,2 million de dollars, pour poursuivre leur travail dans l’une des cinq catégories : la restauration et la protection de la nature ; propreté de l’air; la renaissance de l’océan ; vivre sans déchets; et l’action climatique. Le nom du prix s’inspire de l’initiative « moonshot » de Kennedy, qui a été annoncée en 1962 et a envoyé des hommes sur la lune pour la première fois en 1969. William a annoncé les 15 finalistes du prix début novembre.