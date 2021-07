Le prince «égoïste» Harry est «irrespectueux» envers la reine en publiant des mémoires au cours de son année de jubilé, selon un expert royal

LE PRINCE Harry est « irrespectueux » envers la reine en publiant ses mémoires au cours de son année de jubilé de platine, a déclaré un expert royal.

L’homme de 36 ans a révélé qu’il écrivait secrètement un livre sur sa vie, dont la publication est prévue au cours de la 70e année de service de Sa Majesté.

Un expert royal a déclaré que le prince Harry « manquait de respect » à la reine en publiant ses mémoires au cours de son année de jubilé de platine Crédit : Getty

L’autobiographie du duc de Sussex devrait sortir en 2022 Crédit : AFP

Dans un langage destiné à provoquer la panique au sein de l’entreprise, Harry a promis d’examiner les « hauts et les bas » de sa vie extraordinaire en tant que royal, qui a abouti à sa rupture amère « Megxit ».

Et l’éditeur Penguin Random House a déclaré que l’autobiographie serait « honnête » et « intime » – suscitant la crainte de plus de révélations après que son entretien avec Oprah Winfrey avec Meghan ait accusé la famille royale de racisme.

Mais pour aggraver les choses, les mémoires actuellement sans titre devraient être publiées en 2022 pendant l’année du jubilé de platine du monarque, alors que tous les yeux devraient être rivés sur elle.

L’expert royal Phil Dampier a fustigé la décision de Harry de publier le livre alors comme « irrespectueuse ».

Il a déclaré à The Sun Online : « Si Harry avait l’intention de réparer les choses, il apprécierait que l’année prochaine soit vraiment concentrée sur le jubilé de platine de la reine.

» Sortir son livre la même année est irrespectueux.

« Le timing ne pourrait pas être pire. »

Il vient comme…

Dans une déclaration de son manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie, Harry a déclaré qu’il écrivait le livre « non pas comme le prince que je suis né mais comme l’homme que je suis devenu ».

Il a poursuivi: « J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe où nous viennent, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

Le duc versera des frais à une œuvre caritative après avoir gagné des dizaines de millions de dollars avec Netflix et Spotify.

Mais le tome révélateur risque d’aggraver la relation déjà rompue de Harry avec William et Charles, selon Phil.

‘QUAND CELA SE FINIRA-T-IL?’

L’auteur, qui écrit sur la famille royale depuis 30 ans, a déclaré: « Ce livre ne va pas améliorer la fracture.

« C’est clair que c’est toujours aussi grave. S’il était en train de combler le fossé avec sa famille, en particulier son frère, il ne sortirait pas ce livre, qui va clairement faire plus de mal. »

Il a déclaré que son frère et son père, ainsi que Sa Majesté, devaient être « désespérés » en attendant de savoir ce que Harry avait écrit à leur sujet.

Phil, qui a écrit Royally Suited: Harry & Meghan dans leurs propres mots, a déclaré: « La reine, le prince Charles et le prince William doivent penser: » Quand est-ce que cela va se terminer?’

« Ce n’est qu’une montagne russe ininterrompue de production de [Harry and Meghan]. Ils doivent être désespérés.

« Cela vous fait juste vous demander ce qui va suivre. »

Il craint qu’un mémoire de Meghan ne soit sur les cartes car il ne s’agit que d’un « exercice pour gagner de l’argent après le suivant ».

On se demande ce qui va suivre. Qui sait, Meghan écrira probablement aussi ses mémoires. Phil Dampier

Phil a déclaré: « Bien que Harry donne l’argent de celui-ci à une œuvre caritative, il est évident que beaucoup d’autres choses que lui et Meghan ont faites ont été des exercices lucratives.

« Cela vous fait vous demander ce qui va suivre. Qui sait, Meghan écrira probablement aussi ses mémoires.

« Elle a déjà essayé de gagner de l’argent avec son livre pour enfants – on ne nous a jamais dit que l’argent de The Bench allait à une œuvre caritative – il lui reste donc définitivement la possibilité de faire un livre. »

Mais, malgré tout contrecoup, il ne pense pas que le monarque dépouillera Harry et Meghan de leurs titres « parce qu’elle ne veut pas aggraver la situation ».

Phil a ajouté: « Je pense qu’elle espère juste qu’à un moment donné, ils s’épuisent et se rendent compte qu’il y a une vie au-delà de tous ces gémissements et qu’ils peuvent continuer à faire autre chose, quelque chose de plus positif. »

CONTRECOUP

Hier soir, les critiques ont hurlé de dérision après que le biographe Omid Scobie a tweeté qu’Harry était « prêt à raconter son histoire ».

Piers Morgan, utilisant des emojis qui pleurent et qui pleurent, a répondu : « Prêt à raconter son histoire ? Prince Privacy n’a pas cessé de japper, de pleurnicher et de saccager sa famille toute l’année sanglante. »

Et la biographe royale Ingrid Seward a ajouté: « Je trouve extraordinaire qu’Harry ressente le besoin de faire cela. »

Le prince travaillerait avec JR Moehringer, lauréat du prix Pulitzer, qui a écrit des mémoires pour la légende du tennis Andre Agassi et le co-fondateur de Nike, Phil Knight.

Une première ébauche est presque achevée, avec une publication probable fin 2022.

Buckingham Palace et les représentants de Harry ont été contactés pour commentaires.

Phil Dampier a déclaré que les membres de la famille royale étaient probablement « désespérés » après l’annonce Crédit : Getty – Contributeur