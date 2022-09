Le prince Edward évite de serrer la main de sympathisants au cas où sa “main tomberait” alors que Sophie tient son bébé

Le PRINCE Edward a évité de serrer la main de sympathisants lors d’une promenade au palais de Buckingham aujourd’hui.

Le comte de Wessex a dit aux personnes en deuil que s’il serrait la main de tout le monde, la sienne « tomberait ».

Le prince Edward a évité de serrer la main des personnes en deuil aujourd’hui Crédit : Reuters

Sophie Wessex tient un bébé alors qu’elle saluait les sympathisants Crédit : NOUVELLES DU CIEL

La comtesse de Wessex a également recueilli des fleurs de personnes en deuil au palais de Buckingham Crédit : Reuters

Le couple s’est promené cet après-midi Crédit : PA

Mais un fan royal a réussi à faire en sorte que le prince lui tende la main après lui avoir demandé s’il était “autorisé”.

Le prince Edward a répondu: “J’ai essayé de l’éviter uniquement parce que si je le fais une fois, je dois serrer la main de tout le monde.”

Plus tard, il a dit à un autre qu’il serait “ici pour le reste de la semaine” quand elle lui a demandé : “Puis-je vous serrer la main, Monsieur ?”

Il a fait signe à la foule et a parlé avec elle, mais a levé la main pour refuser lorsque certains ont tendu la main.

À d’autres moments, il n’a pas reconnu les mains tendues des gens et leur a simplement parlé à la place.

Pendant ce temps, Sophie Wessex tenait un bébé portant un haut “meilleur jour de tous les temps” alors qu’elle saluait les sympathisants devant le palais de Buckingham, de douces images montrent.

La comtesse a rejoint son mari, le prince Edward, et a été accueillie par les acclamations de la foule

On pouvait entendre le plus jeune fils de la reine demander aux personnes en deuil d’où elles venaient et si elles se rendaient à Green Park pour déposer des fleurs.

Sa femme a également reçu des bouquets et un jouet en peluche alors qu’elle serrait la main des personnes rassemblées.

Le comte de Wessex a déclaré aux personnes en deuil que la reine “apprécierait” le nombre de personnes qui lui rendraient hommage.

Des sympathisants pouvaient être entendus dire à Edward et Sophie “désolé pour votre perte” devant le palais de Buckingham.

Le plus jeune fils de la reine a déclaré à l’assistance : “Je sais que ma mère apprécierait vraiment ce soutien fantastique”.

Cela s’est produit après que Kate Middleton a accepté d’accueillir les dirigeants mondiaux aujourd’hui avec le roi Charles, le prince William et la reine consort Camilla.

La princesse de Galles s’est entretenue avec des dignitaires des 14 autres pays qui ont notre monarque à la tête de l’État.

La princesse Anne et le comte de Wessex ont également assisté au déjeuner de cet après-midi pour les gouverneurs généraux des nations du Commonwealth au palais de Buckingham.

Le prince William a été photographié en train de parler avec le gouverneur de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Dame Susan Dougan.

Pendant ce temps, la princesse Catherine a été photographiée en train de parler avec Son Excellence M. Cyril Errol Melchiades Charles, gouverneur de Sainte-Lucie.

Les gouverneurs généraux d’Antigua-et-Barbuda, d’Australie, des Bahamas, de Belize, du Canada, de Grenade, de Nouvelle-Zélande, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les Grenadines, des Îles Salomon et de Tuvalu étaient présents.

Kate et William ont également rejoint le roi et la reine consort pour accueillir les personnes en deuil faisant la queue pour la reine en état plus tôt dans la journée.

La foule a applaudi lorsque le monarque et son fils sont arrivés pour remercier les gens d’avoir attendu jusqu’à 26 heures pour rendre hommage à Sa Majesté à Westminster Hall.

Une personne a dit à Wills: “Tu seras un roi brillant un jour”, avant de dire à une autre: “Cela signifie vraiment beaucoup que tu sois ici.”

Et à un moment donné, il a averti les fans royaux: “C’est très émouvant quand vous entrez là-dedans” alors qu’il les préparait à entrer dans le palais.