Le prince Edward et son épouse Sophie Wessex ont assisté à un service religieux le jour de Noël à Sandringham ce matin.

Le couple a été rejoint par leurs enfants James, le vicomte Severn et Lady Louise Windsor à l’église St Mary Magdalene à Norfolk.

Sandringham à Norfolk appartient au deuxième niveau de la réglementation sur les coronavirus et il est autorisé à se réunir pour des services dans un lieu de culte avec d’autres membres de votre ménage.

La famille s’est rendue à l’église à 11h dans un Land Rover Discovery et a assisté au service du matin avec d’autres membres d’une congrégation publique pré-enregistrée.

On pense que la famille séjourne dans la maison principale de Sandringham sur le domaine de Norfolk et y est depuis dimanche dernier. Sur la photo, Lady Louise Windsor à l’arrière de la voiture

On pense que la famille séjourne dans la maison principale de Sandringham sur le domaine de Norfolk et y est depuis dimanche dernier.

Le principal service de cette année auquel la reine et les autres membres de la famille royale assistent normalement a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

La famille a quitté le service à 11 h 45 avec le prince Edward et sa femme portant tous les deux des masques faciaux et sont retournés à Sandringham House.

Le palais de Buckingham a été contacté pour commenter.

La famille a quitté le service à 11 h 45 avec le prince Edward et sa femme (photo) portant tous deux des masques faciaux et sont retournés à Sandringham House

Le prince Edward et sa femme Sophie et leurs enfants James, le vicomte Severn et Lady Louise Windsor se rendant au service religieux du matin de Noël

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que William, Kate et d’autres membres de la famille royale n’iraient pas à l’église de Sandringham le jour de Noël pour la première fois en 32 ans en raison de la pandémie de coronavirus.

La police de Norfolk a publié mercredi une déclaration confirmant qu’aucun membre de la famille royale ne serait au service traditionnel à l’église St Mary Magdalene.

William et Kate sont restés à l’écart même s’ils passent la pause festive dans leur maison de campagne Anmer Hall, à seulement trois kilomètres de là.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que William, Kate et d’autres membres de la famille royale n’allaient pas à l’église de Sandringham le jour de Noël pour la première fois en 32 ans en raison de la pandémie de coronavirus.

La police a rompu avec la convention pour faire l’annonce d’essayer de persuader les membres du public de rester loin de l’église aujourd’hui.

Des milliers de fans fidèles se rangent normalement dans le paddock à côté de l’église pour regarder la reine et d’autres membres de la famille royale assister au service de 11 heures.

Mais il leur a été conseillé de rester à l’écart cette année en raison du risque de propagation de Covid-19 parmi les foules qui se rassemblent pour avoir un aperçu des Royals.

Le communiqué de la police de Norfolk a déclaré: « Les membres du public et les médias sont informés qu’il n’y aura pas d’événement royal organisé à Sandringham cette année.

La police de Norfolk a confirmé plus tôt cette semaine qu’aucun membre de la famille royale n’assisterait au service religieux traditionnel à Sandringham cette année, brisant une tradition de 32 ans. Sur la photo: le prince William et sa femme Kate, et le prince Harry et sa femme Meghan arrivent au service de Sandringham en 2017