Le prince Christian de Danemark refuse la pension royale qu’il devait recevoir le jour de son 18e anniversaire

Le prince Christian du Danemark n’acceptera pas sa pension royale du gouvernement lorsqu’il aura 18 ans en octobre, choisissant de se concentrer sur la fin de ses études.

Le jeune homme de 17 ans, qui occupe le deuxième rang du trône danois derrière son père Frederik, prince héritier du Danemark, ne demandera le financement qui lui revient qu’à son 18e anniversaire, soit à l’âge de 21 ans, soit en cas de « changement ». du trône » avant cela, a déclaré la Maison royale danoise dans un communiqué publié sur son site Web et ses réseaux sociaux.

Le prince adolescent continuera également à n’être impliqué dans les fonctions royales officielles que dans une « mesure limitée », a expliqué le palais, ajoutant qu’il était en accord avec le ministère d’État que la « priorité principale » du royal devrait être de terminer ses études.

Lorsqu’il aura 21 ans, on s’attend à ce qu’il participe « dans une plus large mesure » aux événements royaux, selon l’endroit où il se trouve dans son éducation, a déclaré la maison royale.

La grand-mère de Christian est la reine Margrethe II, 83 ans, qui est sur le trône du pays scandinave depuis plus de 50 ans, et il est l’aîné de ses frères et sœurs : la princesse Isabelle, 15 ans, et le prince Vincent et la princesse Joséphine, 12 ans.

La reine a suscité la controverse dans sa propre famille l’année dernière lorsque la Maison royale danoise a annoncé en septembre que les quatre enfants de son fils cadet, le prince Joachim, ne seraient plus appelés prince ou princesse, mais plutôt comte et comtesse.

« C’est mon devoir et mon désir de reine de faire en sorte que la monarchie se façonne toujours dans l’air du temps. Parfois, cela signifie que des décisions difficiles doivent être prises, et il sera toujours difficile de trouver le bon moment », a déclaré Margrethe. dans une déclaration publiée par la maison royale à l’époque.

Elle a poursuivi: « Cet ajustement … Je considère comme une pérennité nécessaire de la monarchie. J’ai pris ma décision en tant que reine, mère et grand-mère. Mais, en tant que mère et grand-mère, j’ai sous-estimé à quel point mon fils cadet et sa famille se sentent touchés. Cela fait une grande impression, et pour cela, je suis désolé. »

Joachim a déclaré au tabloïd danois Ekstra Bladet l’année dernière : « Ce n’est jamais amusant de voir vos enfants être maltraités comme ça. Ils se retrouvent eux-mêmes dans une situation qu’ils ne comprennent pas. »

Alexandra, comtesse de Frederiksborg, la première épouse de Frederik et la mère de ses deux enfants aînés, a déclaré qu’ils se sentaient « ostracisés » et ne savaient pas pourquoi « leur identité leur était retirée ».

Joachim, son épouse la princesse Marie et leurs deux plus jeunes enfants devraient également déménager à Washington, DC cet été, où il travaillera pour le ministère de la Défense à l’ambassade du Danemark.