Les membres de la famille royale SENIOR ont eu des entretiens clairs avec le prince Harry à Frogmore Cottage à la suite des funérailles du duc d’Édimbourg.

Harry a accueilli le père Charles, le frère William et la belle-sœur Kate, loin des regards et des oreilles indiscrets.

Ils ont discuté pendant environ deux heures samedi à la maison de Windsor où Harry, 36 ans, vivait avec sa femme Meghan, 39 ans, jusqu’à ce qu’ils quittent le Royaume-Uni.

Un initié a déclaré que la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank, qui vivent maintenant à Frogmore, «se sont fait rares alors qu’Harry, William, Kate et Charles ont martelé les choses».

Ils ont ajouté: «Harry se sentait visiblement en infériorité numérique car il y en a trois et un seul d’entre eux voulait tellement que ce soit sur son propre terrain.

«Il n’y a aucun moyen que ce soit la fin de la crise dans leurs relations, mais c’est un bon geste et une belle façon de faire le premier pas vers la guérison.

«William, Kate et Charles sont tous partis après environ deux heures, ce qui était assez long pour que le processus consistant à faire parler à nouveau le père et les frères commence.

Les relations ont été tendues depuis l’interview télévisée américaine de la bombe de Megxit et Harry et Meghan avec Oprah Winfrey.

Les frères et sœurs en guerre William et Harry ont été réunis devant les caméras alors qu’ils discutaient en revenant des funérailles du prince Philip.

Ils se sont mêlés à d’autres membres de la famille royale, y compris Charles, sur le quadrangle du château de Windsor après que les caméras de télévision aient été éteintes.

Ensuite, William, 38 ans, Kate, 39 ans, et Charles, 72 ans, ont rejoint Harry au chalet classé Grade II sur le domaine de Windsor.

Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a déclaré: «Je pense que cela aurait été un petit discours.

«À moins qu’Harry n’évoque Oprah. La dernière chose que vous voulez, c’est avoir une dispute après un enterrement.

Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace n’ont fait aucun commentaire.

