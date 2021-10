Le prince Charles ‘vivra dans « l’appartement au-dessus du magasin » alors que le palais de Buckingham est ouvert au public lorsqu’il est roi’

Le PRINCE Charles devrait « vivre dans un » appartement au-dessus du magasin « » après que le palais de Buckingham aurait été ouvert au public lorsqu’il est roi.

Dans le but de remanier radicalement le domaine royal, le monarque sera laissé dans des conditions de vie moins que somptueuses à mesure que le palais sera ouvert au public, a-t-il été suggéré.

Le prince Charles serait sur le point de remanier les domaines royaux en tant que roi Crédit : Getty

Le monarque vivra dans un « appartement au-dessus du magasin », selon des sources Crédit : Alamy

Le prince Charles envisage également de déplacer le duc et la duchesse de Cambridge au château de Windsor, car sa position sur la trajectoire de vol d’Heathrow le rend « trop ​​bruyant » pour lui.

Ce sera un transfert de propriété que les Cambridges souhaiteraient, selon un ami de la famille royale.

Et il y a des discussions selon lesquelles Balmoral pourrait se transformer en un « musée » dédié à la reine dans le cadre du remaniement immobilier.

En plus d’alléger la monarchie, la « question de la propriété » est également sur la « liste des choses à faire », a déclaré une source au Courrier le dimanche.

La source a déclaré: « Le point central est le suivant : lorsque la reine n’est plus là, comment répartissez-vous efficacement deux générations de la famille sur un assez grand nombre de propriétés ?

« Le prince de Galles est fermement convaincu que ces lieux doivent offrir quelque chose au public au-delà du simple fait d’être un endroit où vivre pour les membres de la famille royale.

« Tout est vu à travers le prisme de la question : « Quelle valeur est cette offre au public ? »

« Tout le monde reconnaît que cela n’a aucun sens de gérer autant de résidences, mais si vous les abandonnez complètement, vous ne les récupérerez jamais lorsque Prince George et les plus jeunes Royals grandiront et auront besoin d’un endroit pour vivre. »

Le palais de Buckingham, qui fait l’objet d’une rénovation de 369 millions de livres sterling sur dix ans, devrait être ouvert au public toute l’année.

Cela signifie que les quartiers d’habitation du monarque, qui comprennent actuellement 52 chambres royales et d’invités et 188 chambres pour le personnel, seront considérablement réduits dans le nouveau changement radical du prince Charles.

Un ami de Charles a déclaré au journal: « Malgré ce que tout le monde pense qu’il ne veut pas y vivre, il y aura certainement un logement – mais ce sera une situation d’appartement au-dessus du magasin beaucoup plus modeste semblable à celle du Premier Ministre à Downing Street.

« Le prince et la duchesse de Cornouailles sont tous deux très pratiques et voient que le monarque régnant doit vivre au palais de Buckingham, sinon cela deviendrait comme Hampton Court. »

La résidence officielle de Charles à Clarence House allait d’abord être donnée à Harry – mais les plans ont changé après que lui et Meghan Markle ont quitté la famille royale et ont déménagé en Californie.

Mais une source a ajouté: « Personne n’aime beaucoup Clarence House parce qu’elle est toujours considérée comme la maison de la reine mère. »

TAILLE DE COURONNE

Pendant ce temps, en Écosse, il y a des discussions selon lesquelles Balmoral pourrait être ouvert en tant que musée dédié à la reine une fois que Charles montera sur le trône.

Balmoral – qui est le favori de la reine – est fermé au public en été, mais sous Charles, il devrait y avoir un accès beaucoup plus grand aux terrains royaux.

Pas plus tard qu’hier, la reine a parlé aujourd’hui publiquement du prince Philip pour la première fois depuis sa mort en Écosse.

Sa Majesté, 95 ans, a rappelé les « nombreux souvenirs heureux » qu’elle et son mari ont partagés alors qu’elle ouvrait officiellement la nouvelle session du parlement écossais à Holyrood hier matin.

Elle a déclaré aux députés dans la salle de débat socialement éloignée: «J’ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce pays merveilleux et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philip et moi avons toujours gardés de notre séjour ici.

« On dit souvent que ce sont les gens qui font un endroit, et il y a peu d’endroits où cela est plus vrai qu’en Écosse, comme nous l’avons vu ces derniers temps. »

Le duc d’Édimbourg, décédé deux mois avant son 100e anniversaire, avait de nombreux liens avec l’Écosse.

Il a fait ses études à Gordonstoun, ce qui a conduit au programme de récompenses du duc d’Édimbourg, et a pris des pauses annuelles à Balmoral avec la reine.

Le duc et la duchesse de Cambridge pourraient déménager au château de Windsor Crédit : Alamy

Il y a des discussions selon lesquelles Balmoral pourrait être ouvert en tant que musée dédié à la reine une fois que Charles montera sur le trône Crédit : Getty

La reine revient sur les moments heureux avec le prince Phillip dans un discours au Parlement écossais