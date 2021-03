Le prince Charles a fustigé les « forces perverses du marché » qui encouragent l’industrie alimentaire à fabriquer des produits malsains.

Il a déclaré que de nombreuses familles choisissaient des repas de mauvaise qualité parce qu’ils étaient beaucoup moins chers que les options saines.

Une bonne nourriture était trop souvent une «réflexion après coup», a-t-il dit, et les médecins généralistes et le personnel médical avaient un «rôle crucial» en soulignant l’importance d’une alimentation saine.

Dans le Future Healthcare Journal, le prince a déclaré que la pandémie avait montré «l’effet transformateur» sur la santé d’une «approche intégrée». «Je pense que nous devons intégrer le traitement de la maladie à la prévention de la maladie», a-t-il écrit.

Sur la photo: le prince de Galles dans un marché alimentaire à Florence, Italie

«La nourriture est un bon exemple de l’intégration dans le sens que je veux dire. Dans les hôpitaux, et souvent dans la communauté, nous nous concentrons sur les bienfaits des médicaments pour la santé, mais il semble que les bienfaits pour la santé de la nourriture soient souvent une réflexion après coup lorsqu’il s’agit de traitement ou de formation médicale.

«Pourtant, nous savons que la nourriture est l’un des facteurs déterminants pour maintenir une bonne santé et un bien-être, et éviter les maladies. Par conséquent, n’est-il pas logique que l’alimentation et le régime alimentaire fassent partie de la plupart, sinon de la plupart, des consultations médicales?

Les chiffres du NHS montrent que la plupart des adultes en Angleterre sont en surpoids ou obèses – 67% des hommes et 60% des femmes.

Les admissions à l’hôpital directement attribuables à l’obésité ont dépassé 11000 en 2018-2019, soit 4% de plus que l’année précédente.

Un tiers des enfants sont classés comme en surpoids ou obèses.

(photo en stock)

Charles a condamné les «facteurs économiques pervers» qui encouragent les agriculteurs, les producteurs et les détaillants à offrir des aliments moins sains «parce qu’ils sont moins chers».

Et il a déclaré que les métabolismes individuels, l’exposition environnementale et même les biomes intestinaux devraient être pris en compte dans le cadre des efforts visant à améliorer la santé. Il a souligné son long plaidoyer pour la «prescription sociale» – où les professionnels de la santé orientent les patients vers un soutien dans la communauté.

Il a écrit que la médecine traditionnelle «n’a pas toutes les réponses» et que les soins médicaux devraient «aller au-delà des pilules et des procédures» pour reconnaître l’impact de l’environnement physique et social.

«La biomédecine a connu un succès spectaculaire dans le traitement et souvent la guérison de maladies auparavant incurables», a-t-il écrit.

«Pourtant, il ne peut pas contenir toutes les réponses, comme en témoigne l’incidence croissante des maladies à long terme, de la résistance aux antibiotiques et de la dépendance aux opiacés. Il existe des recherches … qui montrent que vous êtes presque trois fois plus susceptible de surmonter la dépression si vous avez un passe-temps.

«La prescription sociale permet aux médecins de fournir aux patients une prescription sur mesure qui pourrait aider en cas de besoin.

« Quand on apprend qu’un quart des filles de 14 à 16 ans s’automutilent et que près d’un tiers de nos enfants sont en surpoids ou obèses, cela devrait nous faire comprendre qu’il va falloir être un peu plus radical.

«Et bien que la prescription sociale ne puisse pas tout faire, je crois, utilisée de manière imaginative, elle peut commencer à s’attaquer à ces problèmes profondément enracinés. Boris Johnson, qui a déclaré qu’il était « bien en surpoids » lorsqu’il a été hospitalisé pour Covid-19, a lancé une campagne l’été dernier pour réduire les taux d’obésité dans le cadre de la réponse à la pandémie.

Les plans prévoyaient l’interdiction de la publicité sur la malbouffe, la suppression du chocolat, des chips et des bonbons des caisses des supermarchés et la possibilité pour les restaurants et les pubs d’afficher des calories sur les menus.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, M. Johnson a déclaré: « Quand je suis allé aux soins intensifs, j’étais très malade … j’étais en surpoids. Je ne mesure que 5 pieds 10 pouces et, vous savez, j’étais trop gros.

Cependant, l’efficacité de la campagne a été remise en question, une étude pour la Fondation du marché social constatant qu’en décembre, elle avait été «largement inefficace».

Pendant des décennies, Charles a soutenu l’idée d’acheter des produits locaux – même si cela coûte plus cher.

En 2002, il a critiqué l’obsession de la nourriture bon marché et pratique, qui, selon lui, endommageait la campagne, mettait en danger le bien-être des animaux et menaçait les emplois ruraux.

Il a pris un coup dans les supermarchés pour importer des produits biologiques qui pourraient être produits en Grande-Bretagne, ajoutant que les agriculteurs supportaient le plus gros des risques et des coûts.

Et en 2013, il a lancé une attaque cinglante contre l’industrie alimentaire, condamnant une tendance apparente vers des produits moins chers et des profits plus importants.

Il a déclaré que la «recherche agressive de produits alimentaires moins chers» «poussait les agriculteurs à s’enfoncer dans le sol» et les «obligeait» à prendre des raccourcis.

Le prince a fondé la marque d’aliments et de boissons biologiques de première qualité Duchy Originals en 1999, visant à aider les petits et moyens producteurs. Les scientifiques ont averti que l’excès de poids expose les personnes à un risque accru de maladie grave ou de décès à cause du Covid-19, le danger augmentant considérablement à mesure que l’indice de masse corporelle (IMC) augmente.

Près de 8% des victimes du virus gravement malades étaient obèses morbides, contre moins de 3% de la population générale.

La Fédération mondiale de l’obésité a déclaré qu’environ 2,2 millions des 2,5 millions de décès dans le monde dus à Covid se sont produits dans des pays connaissant les pires problèmes de poids.