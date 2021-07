LE PRINCE Charles a été « surpris » par la nouvelle que le prince Harry écrivait un mémoire révélateur explosif.

Harry a annoncé un contrat de publication sans précédent pour les mémoires – dont la sortie est prévue pour le jubilé de platine de la reine.

Le prince Harry va révéler les « hauts et les bas » de la vie de royal dans un mémoire révélateur

La vie de Harry en tant que royal a culminé dans une séparation amère du «Megxit» de The Firm Crédit : PA

Mais les membres de la famille royale ont été aveuglés par la nouvelle que Harry avait écrit un livre sensationnel en secret.

Harry a fait l’annonce le premier jour en 15 mois que Clarence House a annoncé que Charles et Camilla étaient en engagement public.

Le Sun a annoncé la nouvelle aux assistants de Clarence House alors que Charles était à une réception à Lostwithiel, Cornwall, à 18h30.

Il était clair que les assistants n’avaient aucune idée que le livre était écrit ou même annoncé. L’un d’eux a dit simplement : « Oh mon Dieu. »

Le prince Charles aurait été « surpris ».

PEURS DU LIVRE ROYAL

On ne sait pas si Harry – qui a rencontré son frère William lors du dévoilement de la statue de leur mère Diana ce mois-ci – en a déjà parlé à la reine.

Un porte-parole de Harry a déclaré hier soir qu’il n’avait parlé du livre à sa famille, y compris à la reine, que « très récemment ».

Mais un initié a déclaré: « Harry s’est empressé de contacter sa famille uniquement lorsqu’il a su que l’histoire allait sortir – quelques instants avant qu’elle ne devienne publique. »

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Des sources bien placées ont déclaré que les responsables du palais de Buckingham n’avaient pas eu connaissance du livre.

L’un d’eux a déclaré : « La visite du prince de Galles est prévue pour 18 mois. Les Sussex l’auraient su.

«Ce n’était peut-être pas délibéré, mais c’est un autre exemple de mauvaise communication.

« Harry écrit ces mémoires depuis un an mais sa famille semble avoir été tenue dans l’ignorance.

« La décision d’Harry de publier un livre sur la famille est sans précédent.

«Il est clair qu’aucune clôture n’a été réparée pendant qu’il était en visite pour le dévoilement de la statue de Diana. Au contraire, les relations entre Harry et Charles semblent s’être détériorées.

Une source a déclaré: « Harry s’est empressé de contacter sa famille uniquement lorsqu’il a su que l’histoire allait sortir, quelques instants avant qu’elle ne devienne publique. »

Harry a rencontré son frère William lors de l’inauguration de la statue de leur mère Diana ce mois-ci Crédit : PA

Piers Morgan a réagi à la nouvelle du nouveau mémoire sur les réseaux sociaux Crédit : Getty

On ne sait pas s’il avait prévenu la reine avant hier soir.

Dans un langage destiné à provoquer la panique au palais de Buckingham, Harry a promis d’examiner les « hauts et les bas » de sa vie extraordinaire en tant que royal, qui a abouti à sa séparation amère du « Megxit » de The Firm.

Dans une déclaration de son manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie, Harry, 36 ans, a déclaré: «J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

HONNÊTE & INTIME

Harry a signé avec l’éditeur Penguin Random House et fera don de tous les frais à une œuvre caritative après avoir gagné des dizaines de millions de dollars avec Netflix et Spotify.

L’éditeur a déclaré qu’il s’agissait d’une autobiographie «honnête» et «intime» – suscitant la crainte de nouvelles révélations après que son entretien avec Oprah avec Meghan a accusé la famille royale de racisme.

Hier soir, les critiques ont hurlé de dérision après que le biographe Omid Scobie a tweeté que le prince Harry était « prêt à raconter son histoire ».

Piers Morgan, utilisant des emojis qui pleurent et rire, a répondu : « Prêt à raconter son histoire ? Prince Privacy n’a pas cessé de japper, de pleurnicher et de saccager sa famille toute l’année sanglante.

La biographe royale Ingrid Seward a ajouté: « Je trouve extraordinaire qu’Harry ressente le besoin de le faire. »

Harry travaillerait avec JR Moehringer, lauréat du prix Pulitzer, qui a écrit des mémoires pour la légende du tennis Andre Agassi et le co-fondateur de Nike, Phil Knight.

Une première ébauche est presque achevée, avec une publication probable fin 2022.

Penguin Random House a déclaré: « Le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner. »

L’interview de Harry Oprah avec Meghan a accusé la famille royale de racisme Crédit : AFP

Meg est-elle impliquée ? Par Arthur Edwards J’ai hâte de lire ses mémoires pour voir s’il se souvient de la belle vie qu’il a eue en Grande-Bretagne en tant que prince du royaume, avec un grand privilège. Nous dira-t-il à quel point sa vie a été formidable avec William en grandissant? Il sera intéressant de voir si sa femme Meghan écrit la majeure partie de ce livre – car elle semble écrire tout le reste qu’il publie presque quotidiennement.