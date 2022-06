Le prince Charles se retrouve face à face avec les horreurs du génocide rwandais | Nouvelles du monde

Le prince de Galles s’est retrouvé face à face avec les horreurs du génocide rwandais alors qu’il exhortait le monde à ne jamais répéter les actes de l’atrocité.

Dans un début déchirant d’une visite de trois jours dans le pays, prince Charles vu des rangées de crânes de victimes du massacre de 1994 et entendu les histoires de survivants.

Il a visité le mémorial du génocide de l’église de Nyamata, où plus de 10 000 personnes ont été assassinées en deux jours. Dans le parc, les restes de plus de 45 000 personnes tuées dans l’enceinte de l’église et dans la zone plus large entre le 7 avril et le 14 mai 1994 sont enterrés.

Après qu’on lui ait montré une caisse contenant des restes de crâne, Charles a déclaré: « Cela ne doit plus jamais arriver, nous continuerons à nous en souvenir. »

Charles a entendu comment les miliciens ont tué des hommes tutsi à l’extérieur de l’église qui tentaient de protéger leurs familles, avant de se retourner contre les femmes et les enfants qui s’abritaient à l’intérieur.

« Ils ont lancé des grenades à main, puis ont abattu et piraté nombre d’entre eux à mort », a déclaré Rachel Murekatete, la responsable du mémorial, qui a fait visiter les lieux à Charles et a souligné des centaines de trous dans le toit en bois de l’église causés par des éclats d’obus.

En 1994, jusqu’à un million de personnes sont mortes pendant 100 jours de massacre au Rwanda, où des membres de la communauté tutsi ont été tués par des extrémistes hutus.

Plus tôt, Charles et Camilla ont visité le mémorial du génocide de Kigali et ont vu les témoignages personnels de familles qui ont fait don de photos d’enfants souriants et ont énuméré des détails personnels touchants sur leurs proches.

Le couple a lu attentivement les commentaires sur les jeunes assassinés, et Charles a réagi en disant: « Terrible, ça arrive trop souvent. »

Sa femme a répondu: « Ce que les humains peuvent faire aux humains. »

Image:

Charles passe devant des cercueils lors de sa visite au mémorial du génocide de l’église de Nyamata



Les victimes et les auteurs du génocide vivent côte à côte

Plus tard, Charles, qui au cours de la journée a rencontré le président rwandais Paul Kagame avec sa femme, a salué un village de réconciliation comme un « exemple merveilleux pour le reste du monde » après avoir entendu comment les survivants et les auteurs du génocide de 1994 vivent côte à côte.

Il a visité le village de Mbyo, construit en 2005, où 384 Tutsis et Hutus vivent et travaillent ensemble avec succès.

Après avoir écouté les récits d’un Hutu et d’un Tutsi, dont toute la famille a été tuée, il s’est dit « plein d’admiration » qu’ils aient réussi à surmonter le passé, ajoutant : « Cela a dû être si difficile de pouvoir pardonne ces horreurs assez affreuses.

« Cela a été extrêmement encourageant d’entendre comment vous voyez maintenant la situation entièrement en tant que Rwandais, plutôt que Tutsi et Hutu, et c’est un exemple merveilleux, je pense, pour le reste du monde ».

Parmi ceux qui l’ont accueilli au village se trouvait Eric Murangwa, un ancien footballeur qui a échappé de peu à la mort pendant le génocide, et qui a encouragé Charles à visiter le village du mémorial et de la réconciliation lors de leur rencontre en Écosse en avril.

Image:

Charles reçoit un panier en cadeau lors de sa visite au village de réconciliation de Mybo



Image:

Charles écoute une victime du génocide (au centre) et un auteur gracié (à droite)



Charles aurait critiqué le plan d’expulsion du Royaume-Uni au Rwanda

Le prince tenait clairement à ce que l’accent soit mis sur les efforts de réconciliation après que des informations ont émergé à l’approche de la tournée au Rwanda selon lesquelles il aurait peut-être critiqué les projets du gouvernement britannique d’envoyer des migrants dans le pays.

Les rapports suggèrent qu’il a dit en privé qu’il est consterné par la nouvelle politique d’immigration.

Suivez le podcast quotidien sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Il a été confirmé par Clarence House que Boris Johnson rejoindra Charles pour une tasse de thé et un rattrapage vendredi matin alors que le Premier ministre s’envole également pour Kigali pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth.