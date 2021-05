Le prince Charles «  se prépare à des révélations plus dommageables sur Diana  » dans un nouveau documentaire Netflix basé sur des bandes audio inédites

Le PRINCE Charles se préparerait à des « révélations » plus dommageables pour Diana dans une nouvelle émission Netflix avec des bandes audio inouïes.

Le géant du streaming en ligne publie une suite de son hit mondial Diana: In Her Own Words pour marquer le 25e anniversaire de sa mort l’année prochaine.

On dit que le prince Charles se prépare à plus de révélations sur Diana Crédits: Rex

Le cinéaste Tom Jennings affirme qu’il a six heures d’enregistrements inédits réalisés par la princesse pour le biographe Andrew Morton dans son livre de 1992 Diana: Her True Story.

Il a déclaré au Daily Mail: « Il y a sept heures de bandes que Diana a faites pour Morton. Nous avons fini dans notre film de deux heures en utilisant seulement une heure environ.

«Nous parlons un peu de faire quelque chose pour l’année prochaine, qui est le 25e anniversaire du décès de Diana et aussi, par coïncidence, c’est le 30e anniversaire du livre d’Andrew Morton.

« Il y aura un regain d’intérêt, et la saison cinq de The Crown sortira. »

Netflix réalise un deuxième documentaire avec des bandes inédites réalisées par Diana Crédits: Getty

Le premier documentaire a vu la défunte princesse parler de ses luttes contre la boulimie et de son mariage Crédits: Getty

Le premier documentaire a suscité la controverse lors de sa diffusion en 2017.

On pouvait entendre Diana faire des révélations obsédantes – y compris s’ouvrir sur son « plus grand amour » – que l’on croyait être son garde du corps.

Elle a également parlé franchement de ses difficultés avec un trouble de l’alimentation et de son mariage raté avec le prince Charles.

Netflix l’a de nouveau publié l’année dernière pour sauvegarder des scènes choquantes dans The Crown.

Le tournage de The Crown commencera en août et se poursuivra jusqu’en janvier de l’année prochaine.

Il couvrira de 1991 à 1997, y compris l’annus horribilis de la reine et la séparation et l’effondrement de Charles et Diana.

Les fans de Royal ont déjà été stupéfaits par la représentation de leur mariage dans la série – y compris la liaison de Charles avec Camilla.

Et la famille aurait été «furieuse» face aux intrigues explosives de la dernière série.

Cela a également soulevé des questions sur l’accord Netflix de 75 millions de livres sterling du prince Harry et de Meghan Markle après leur démission en tant que membres de la famille royale et leur déménagement aux États-Unis.

Un initié a révélé en janvier que l’accord sur les mégabucks signifie que le duc et la duchesse de Sussex n’ont aucun contrôle éditorial ni aucune contribution aux émissions.

Cela signifie qu’Harry ne peut pas demander aux patrons de supprimer des scènes de The Crown ou de toute émission qui pourrait être considérée comme « anti-royale ou avoir des connotations négatives pour leur famille et leurs amis au sens large ».

Le mariage de Charles et Diana a déjà été disséqué dans The Crown Crédit: AFP

La série détaille les problèmes du couple et la liaison apparente de Charles avec Camilla