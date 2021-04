Le PRINCE Charles doit officiellement se mettre à la place de son défunt père – avec des plans pour qu’il accompagne la reine à l’ouverture officielle du Parlement.

Les responsables de Whitehall ont été invités à le désigner comme «l’époux» officiel de sa mère après la mort du prince Philip.

Le prince Charles doit officiellement se mettre à la place de son défunt père – avec des plans pour qu’il accompagne la reine à l’ouverture officielle du Parlement Crédits: Getty

Charles, 72 ans – qui a discuté de l’avenir avec son père à l’hôpital dans les semaines précédant sa mort – assumera un plus grand fardeau de fonctions royales majeures Crédit: AP

Cela fait partie d’une stratégie pour les membres de la famille royale senior pour aider à réduire la charge de travail de la reine de 95 ans.

Charles, 72 ans – qui a discuté de l’avenir avec son père à l’hôpital dans les semaines précédant sa mort – assumera un plus grand fardeau de fonctions royales majeures avant de finalement prendre la relève en tant que roi.

Philip a pris sa retraite de ses fonctions publiques en 2016 et Charles a déjà accompagné la reine à l’ouverture de l’État.

Mais cette fois, il est prévu qu’il joue «un rôle plus important et plus actif» lors de la cérémonie du 11 mai.

Une source de Lords a déclaré: « C’est un signal clair que la reine ne veut pas que la couronne saute une génération et que le prince Charles commencera à jouer un rôle encore plus important dans la vie royale. »

Une source a ajouté: «Il y aura une manifestation visible de soutien à la reine de la part des membres supérieurs de la famille lors d’événements futurs, et l’ouverture du Parlement ne fait pas exception.

Le prince Harry sera toujours absent de la vie royale, malgré les funérailles de Philip Crédits: Getty

Kate, 39 ans, a également impressionné, montrant qu’elle est également prête à servir – et confiante en tant que future épouse de William Crédits: Getty

«La reine a été incroyablement stoïque au cours des dernières semaines, mais la famille est déterminée à se rallier et à la soutenir.

«Charles sera à l’avant-garde de ces efforts en tant qu’héritier.»

Mais le prince Harry sera toujours absent de la vie royale, malgré les funérailles de Philip et son intention de dévoiler une statue de la princesse Diana avec son frère William en juillet.

Le duc de Sussex, 36 ans, a passé le 95e anniversaire de la reine à discuter avec une héritière milliardaire dans un restaurant hollywoodien en Californie.

Il s’est précipité de l’enterrement de son grand-père pour être aux côtés de sa femme Meghan, qui attend leur deuxième enfant cet été.

La source a déclaré: «Il n’est pas prévu de ramener Harry dans le bercail.

«Il a pris sa décision de quitter la vie royale et il n’y a aucun signe de changement.»

Mais le frère Wills, 38 ans, intervient et assumera plus de tâches, tout comme son père. Des sources du palais disent que la déclaration audacieuse qu’il a faite contre la Super League européenne de football en tant que président de la FA a montré à quel point il grandissait dans son rôle.

L’épouse Kate, 39 ans, a également impressionné, montrant qu’elle est également prête à servir – et confiante en tant que future épouse de William.

La source a poursuivi: «William et Kate sont déterminés à diriger depuis le front. L’hommage de William à son grand-père pour «faire le travail» était très approprié.

Une source a déclaré: « Sophie, comtesse de Wessex, sera également alignée pour faire plus d’engagements, y compris avec la reine » Crédit: AFP

Des sources ont déclaré qu’il y avait peu de chances que le prince Andrew reprenne ses fonctions de première ligne Crédits: Getty

«Sophie, comtesse de Wessex, sera également alignée pour faire plus d’engagements, y compris avec la reine, après s’être montrée populaire auprès des membres de la famille royale et du public.»

Le prince Andrew, 61 ans, aurait testé l’eau pour un retour public lorsqu’il a annoncé que la reine avait décrit la perte de Philip comme laissant un énorme vide dans sa vie.

Mais des sources ont déclaré qu’il y avait peu de chances qu’il reprenne ses fonctions de première ligne alors que des questions tourbillonnaient encore sur sa relation avec le milliardaire américain honteux Jeffrey Epstein.

Philip est décédé à l’âge de 99 ans le 9 avril. Le mercredi de son anniversaire, la reine a déclaré: «Bien que, en tant que famille, nous soyons dans une période de grande tristesse, cela nous a tous réconfortés de voir et d’entendre les hommages rendus à mon mari, de ceux du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier. «