Le prince Charles se joint à Boris Johnson et Katherine Jenkins pour dévoiler un nouveau mémorial de la police de 4 millions de livres sterling aux héros tués en première ligne

BORIS Johnson a salué les héros de la police britannique alors qu’il était rejoint par le prince Charles et Katherine Jenkins lors du dévoilement d’un monument aux officiers tués dans l’exercice de leurs fonctions.

Le Premier ministre a déclaré que le nouveau mémorial de l’arboretum national du Staffordshire donnerait aux gens un endroit pour montrer leur « soutien » et leur « amour » aux officiers qui risquent leur vie quotidiennement pour assurer la sécurité du public.

Boris Johnson et le prince Charles ont assisté aujourd’hui à l’inauguration d’un nouveau mémorial de la police Crédit : PA

Le PM a eu du mal avec son brolly au service sous la pluie Crédit : Getty

Boris a rendu hommage aux officiers qui assurent la sécurité du public au quotidien Crédit : Getty

Il a été photographié aux côtés du prince de Galles alors que le couple s’abritait sous des parapluies de la pluie lors de l’inauguration du monument de 4 millions de livres sterling.

Le Premier ministre a semblé se débattre avec son brolly alors que le royal guettait dans un bref moment de légèreté avant le début du service.

S’exprimant avant le dévoilement d’aujourd’hui, Boris a déclaré: « Il faut un type de personne très spécial pour être un officier de police.

« Quand vous enfilez cet uniforme, chaque jour, vous avez une petite idée de ce qui va vous être demandé, à quels dangers vous pourriez être confronté.

« Tout ce que vous savez avec certitude, c’est que tout peut arriver et qu’il y a une chance, même minime, que vous ne rentriez pas chez vos proches à la fin de votre quart de travail.

« Pourtant, chaque jour, vous sortiez et serviriez le public tout de même.

« Que vous soyez un bobby sur le rythme, pourchassant des criminels ou un détective dédié menant des enquêtes complexes, vous protégez les personnes vulnérables, affrontez les individus les plus dangereux du pays et offrez du réconfort à ceux qui vivent les moments les plus sombres de leur vie.

« Et c’est pourquoi les noms des officiers, perdus dans l’exercice de leurs fonctions sont si gravés dans notre conscience collective nationale.

« Parce que nous savons que sans votre dévouement, votre altruisme, votre volonté quotidienne de courir vers le danger, nous ne serions tout simplement pas en mesure de vivre notre vie, notre sécurité et notre liberté. »

Aucun mot ne peut rendre justice à la dette que nous, en tant que nation, devons à vos collègues décédés. Boris Johnson

Dans un message vidéo aux officiers de service, il a ajouté : « Nous ne pouvons arpenter les rues de ce pays sans peur que parce que des policiers comme vous sont prêts à se tenir entre nous et ceux qui nous feraient du mal.

« C’est quelque chose que nous ne devons jamais tenir pour acquis et ne jamais oublier, et c’est pourquoi le gouvernement n’a pas hésité à soutenir la création de ce mémorial national.

« Un endroit où les collègues, les familles et les amis peuvent venir tranquillement se souvenir des êtres chers qu’ils ont perdus, et où tout le peuple du Royaume-Uni peut commémorer les officiers et le personnel qui ont payé le prix ultime de notre service.

« Aucun mot ne peut rendre justice à la dette que nous, en tant que nation, devons à vos collègues décédés.

« Mais j’espère que ce magnifique mémorial à la place d’honneur de l’Arboretum national démontre l’ampleur de notre gratitude pour leur service, et qu’il restera pendant des siècles un hommage approprié au courage et au sacrifice des hommes et des femmes qui forment ensemble la meilleure police du monde. »

Cinq policiers sont morts des suites de blessures subies dans l’exercice de leurs fonctions l’année dernière.

Ils comprenaient le sergent Matiu Ratana qui a été abattu par un homme détenu au centre de détention de Croydon.

En août 2019, le PC Andrew Harper a été tué après avoir été traîné derrière le véhicule de trois suspects en fuite.

L’événement a commencé avec le service aérien de la police nationale organisant un survol d’un hélicoptère au-dessus du mémorial en hommage au courage et au sacrifice des hommes et des femmes du service de police.

Boris a été rejoint lors de la cérémonie par le ministre de l’Intérieur Priti Patel juste un jour après que le couple a annoncé une série de réformes criminelles.