Le prince Charles s’assurera que son petit-fils Archie, 2 ans, ne sera jamais un prince déclenchant la fureur avec le prince Harry et Meghan Markle

PRINCE Charles prévoit de s’assurer que son petit-fils Archie ne recevra jamais le titre de prince – dans le cadre de ses plans pour une monarchie allégée.

Le prince de Galles a clairement indiqué que le fils du prince Harry et de Meghan Markles ne sera pas au premier plan de la famille royale lorsqu’il deviendra roi.

– Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Archie ne pourra pas avoir le titre de Prince sous de nouveaux plans Crédit : EPA

Le prince Charles a prévu d’alléger la monarchie moderne lorsqu’il montera sur le trône Crédit : James Glossop – The Times Glasgow

On pense que sa décision est à l’origine de la série d’accusations que les Sussex ont lancées contre Charles et d’autres membres de la société d’Amérique.

En tant que petit-enfant du souverain, Archie a le droit d’être prince, mais il est entendu que Charles est déterminé à limiter le nombre de membres actifs clés de la famille.

Il pense que le public ne souhaite plus payer pour une monarchie en pleine croissance et a informé les hauts dirigeants de la famille royale de son intention de réduire les membres actifs de la famille.

Selon le Mail On Sunday, Charles a dit à Harry et Meghan qu’il modifierait les principaux documents juridiques pour s’assurer qu’Archie n’obtiendrait pas le titre qui lui aurait été attribué de droit.

La décision intervient après des mois de discussions tendues dans les coulisses et a provoqué une amère guerre des mots entre Harry et ses proches.

Une source aurait déclaré: « Harry et Meghan ont appris qu’Archie ne serait jamais un prince, même lorsque Charles serait devenu roi. »

Le couple a parlé du manque de titre d’Archie lors de leur interview explosive avec Oprah Crédit : AP

Charles a dit à Harry et Meghan qu’il modifierait les principaux documents juridiques pour empêcher leur fils d’être un prince Crédit : Getty

Les règles existantes pour les titres royaux ont été établies dans des lettres patentes du 20 novembre 1917, qui permettaient de donner le titre de PRince et PRinccess à des parents spécifiques.

Les enfants du souverain, les enfants des fils du souverain et le fils aîné vivant du fils aîné du prince de Galles ont le droit d’être appelés prince ou princesse.

Le prince George a reçu le titre automatiquement, tandis que la princesse Charlotte et le prince Louis ont reçu leurs titres en cadeau de la reine, qui a délivré de nouvelles lettres patentes à cet effet en 2013.

Un initié a ajouté: « Charles n’a jamais caché le fait qu’il voulait une monarchie allégée quand il deviendrait roi.

« Il se rend compte que le public ne veut pas payer pour une énorme monarchie et, comme il l’a dit, le balcon du palais de Buckingham s’effondrerait probablement. »

Une source royale a déclaré hier soir: « Nous n’allons pas spéculer sur la succession ou commenter les rumeurs en provenance d’Amérique. »

Charles s’est déjà disputé avec le prince Andrew au sujet de la sécurité de ses filles, Béatrice et Eugénie pour l’avenir.

Le prince Harry et William ont appelé à une « trêve » avant le dévoilement du mémorial de Diana en juillet Crédit : AFP

Le prince Harry aurait également exigé de choisir au moins un journaliste pour travailler au mémorial de sa mère Crédit : Getty

Des initiés auraient affirmé qu’ils n’avaient pas vu le mouvement venir et ont été surpris que Charles ait dit qu’il modifierait les lettres patentes légales afin d’exclure Archie et d’autres.

Une source proche des Sussex plus tôt cette année a confirmé que le couple s’attendait à ce qu’Archie soit nommé prince lorsque Charles montera sur le trône.

On pense que les Sussex ont découvert les plans avant de s’asseoir avec Oprah Winfrey pour leur interview explosive.

Pendant une partie de l’interview, Meghan a déclaré à Oprah : « Ils disaient qu’ils ne voulaient pas qu’il soit un prince ou une princesse.

« Vous savez, l’autre partie de cette convention est qu’il y a une convention – j’oublie si c’était la convention George V ou George VI – que lorsque vous êtes le petit-fils du monarque, donc lorsque le père de Harry devient roi, automatiquement Archie et notre le prochain bébé deviendrait prince ou princesse, ou ce qu’ils allaient être… Mais ce n’est pas non plus leur droit de l’enlever.

Le prince Harry aurait également exigé de choisir au moins un journaliste pour travailler aux côtés du dossier de presse britannique des journalistes royaux lors du dévoilement de la statue dédiée à la princesse Diana le mois prochain.

Charles restera probablement en Écosse lorsque son fils arrivera des États-Unis Crédit : AP : Presse associée

Un nouveau livre affirme que les frères se disputaient des accusations d' »intimidation » Crédit : AP

Cela vient après que les frères en guerre William et Harry aient appelé à une trêve pour le dévoilement d’une statue à maman Diana.

Le couple doit se rendre au palais de Kensington à Londres le 1er juillet – leur première rencontre depuis les funérailles de Philip en avril.

Les princes quitteront le palais de Kensington ensemble, se rendront à la statue puis prononceront leurs propres discours.

Malheureusement, des sources affirment qu’il n’y a pas eu de réconciliation depuis que Harry et sa femme Meghan ont saccagé la famille royale dans leur interview explosive d’Oprah Winfrey en mars.

Cela survient alors qu’un nouveau livre détaille une rupture extraordinaire entre les princes au sujet des affirmations selon lesquelles Meghan a intimidé le personnel du palais de Buckingham.

Et nous pouvons révéler que le père Charles restera probablement en Écosse lorsque son fils arrivera des États-Unis à la fin du mois.

Le livre de l’auteur Robert Lacey, Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult, a révélé comment William « est devenu fou » à la suite d’affirmations pénibles que Meghan a intimidé des assistants du palais.

Il aurait ensuite affronté son jeune frère dans une crise « féroce et amère ».

Les initiés du palais disent qu’un « dossier de détresse » a été assemblé dans l’intimidation présumée. Un assistant affirme qu’une confrontation avec Meghan l’a rendue « malade ». Une autre a déclaré qu’elle « ne pouvait pas arrêter de trembler ».

Un troisième a accusé la duchesse d’avoir propagé « de la cruauté et de la manipulation émotionnelles ». L’un d’eux dit avoir souffert d’un trouble de stress post-traumatique.

William aurait été « instantanément furieux », les affirmations étant en contradiction avec le traitement « paternaliste » de son propre personnel et celui de Kate, selon le livre.

Les Sussex ont nié à plusieurs reprises les allégations d’intimidation.

Selon un ami de William, le prince a appelé Harry à l’automne 2018. Harry se serait « enflammé pour défendre furieusement sa femme » avant de claquer le téléphone.

Dans l’interview d’Oprah, les Sussex ont affirmé que Meghan était victime de racisme de la part de membres de la famille royale anonymes.

Harry a également déclaré à l’hôte du chat qu’il s’était brouillé avec William à l’époque de la tournée australienne des Sussex en 2018. Il a suggéré que sa famille était jalouse que Meghan était bonne avec les gens et adorée par le public, tout comme Diana.

Mais le livre de M. Lacey suggère que les frères et sœurs n’étaient plus en bons termes avant le voyage en Australie – à cause du scandale des brimades.

Le couple a fait une série d’allégations au sujet des Royals Crédit : pixel8000

Certains membres du personnel se seraient appelés le «Sussex Survivors Club» Crédit : Getty

Cela a éclaté lorsque le chef des communications du palais de Kensington, Jason Knauf, a envoyé un courrier électronique au secrétaire privé de William affirmant que Meghan maltraitait le personnel.

Les employés du palais avaient déjà inventé le hashtag « demi-blague » #freeHarry lorsque Knauf a jugé important de soulever les allégations.

Certains membres du personnel se sont appelés le «Sussex Survivors Club», affirme-t-on.

Un courtisan du palais a rappelé dans le livre : « J’ai entendu une conversation entre Harry et l’un de ses principaux collaborateurs. Harry criait dans le téléphone.

« Team Sussex était un environnement toxique. Les gens crient au visage.

L’auteur Lacey allègue que William a estimé que Meghan suivait un « agenda » pendant son séjour dans la famille royale et prévoyait de retourner aux États-Unis, emmenant Harry avec elle.