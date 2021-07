Le prince Charles révèle des pétards qui lui donnent «une envie irrésistible» de danser

LE PRINCE Charles a dévoilé les airs qui lui donnent « une irrésistible envie » de danser.

Ils comprennent des bangers de The Three Degrees et de Diana Ross.

De bangers de The Three Degrees et Diana Ross, le prince Charles a sélectionné 13 de ses morceaux préférés pour une émission de radio spéciale sur l’hôpital aujourd’hui

Le prince de Galles a également choisi la chanson d’amour La Vie En Rose d’Edith Piaf, lauréate de l’Eurovision 1996 The Voice d’Eimear Quinn, des airs de spectacle, de la musique traditionnelle africaine et écossaise et des pièces classiques.

Il a sélectionné 13 chansons pour une émission de radio hospitalière spéciale aujourd’hui dédiée aux bénévoles de la station.

Charles, 72 ans, dit que Givin’ Up, Givin’ In de 1978, que The Three Degrees a interprété à son 30e anniversaire, « il y a longtemps, me donnait une envie irrésistible de me lever et de danser ».

Il choisit également Don’t Rain On My Parade de Barbra Streisand, et se souvient comment il a pu voir la star se produire sur le plateau de Warner Bros Studios lorsqu’il était jeune lieutenant sur le HMS Jupiter.

Le programme de Charles sera diffusé sur 180 stations de la Hospital Broadcasting Association à midi aujourd’hui Crédit : Getty

Le programme sera diffusé sur 180 stations de la Hospital Broadcasting Association à midi aujourd’hui.

Une liste de lecture Spotify, comprenant toutes les pistes, sera partagée via les canaux de médias sociaux de Clarence House.

Charles dit au programme aujourd’hui : « À tout moment, la radio de l’hôpital fournit un service inestimable aux patients, au personnel et aux familles.