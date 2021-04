Le PRINCE Charles a retenu ses larmes en rendant hommage à son père, le duc d’Édimbourg, le jour de ses funérailles.

Le prince de Galles a conduit la procession du cercueil de son père sur la courte promenade du château de Windsor à la chapelle St George.

🔵 Lisez notre Blogue en direct des funérailles du prince Philip pour les dernières mises à jour

Le prince Charles a refoulé ses larmes alors que la procession entrait dans la chapelle St George

Le prince Charles était orné de médailles militaires et suivi de sa sœur, la princesse Anne, le prince Edward et le prince Andrew.

Bien que tous les membres de la famille royale assistant aux funérailles portaient des masques noirs, les yeux de Charles étaient pleins d’émotion au décès de son père âgé de 99 ans.

Le prince Charles et la reine ont ensuite dirigé une minute de silence pour le duc d’Édimbourg alors que les funérailles commençaient.

Alors que le service commençait, Camilla se rapprocha de son mari alors qu’il refoulait ses larmes.

La reine et sa famille se sont réunies à la chapelle St George de Windsor pour dire adieu à Philip, décédé paisiblement il y a un peu plus d’une semaine au château de Windsor.

Il a été salué comme le « grand-père » du pays par son fils le duc d’York.

Par temps plus proche de l’été que du printemps, le prince de Galles et la princesse royale avaient conduit les membres de la famille royale à marcher derrière le cercueil de leur père sur une courte distance entre le château et la chapelle St George.

Le prince de Galles a conduit la procession avec le cercueil du prince Philip du château de Windsor à la chapelle St George Crédit: AFP

Aucun uniforme militaire n’a été porté aux funérailles, mais chaque membre de la famille royale portait les médailles militaires appropriées sur leurs costumes noirs.

Le cercueil de Philip était drapé de son étendard personnel de 12 pieds et décoré d’une couronne de fleurs spécialement choisie par le monarque, aux côtés de son amiral de la flotte navale et de son épée.

Pour la procession, le cercueil a été soulevé par les Grenadier Guardsmen à l’arrière du corbillard Land Rover Defender vert bronze foncé que le duc avait lui-même conçu.

Dans une déclaration émouvante la semaine dernière, le prince Charles a déclaré que son père lui manquait « énormément » et que le duc serait « si profondément touché » par l’effusion de chagrin.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

Le soleil est votre destination de choix pour les meilleures nouvelles de célébrités, les nouvelles du football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre fantastique application gratuite, nouvelle et améliorée, pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.