Le PRINCE Charles a repris l’ancien patronage du prince Andrew à la suite du scandale Jeffrey Epstein.

Le prince de Galles est maintenant le patron de l’Orchestre philharmonique royal (RPO) après la controverse autour de l’amitié de son frère avec le délinquant sexuel condamné.

Andrew, 71 ans, a été démis de ses fonctions par le conseil d’administration de la RPO en novembre 2019.

Il a démissionné de ses fonctions publiques à la suite de son entretien désastreux à Newsnight dans lequel il était accusé de manquer d’empathie pour les victimes d’Epstein.

Héritier du trône Charles, 72 ans, a souligné l’importance de protéger les arts pendant la pandémie.

L’orchestre, qui a accueilli un nouveau directeur musical, Vasily Petrenko, s’est engagé à aider les communautés à se remettre de la crise de Covid-19 alors qu’il se prépare à marquer son 75e anniversaire.

Le directeur général de RPO, James Williams, a déclaré qu’il était honoré d’avoir Charles comme patron.

«Au RPO, nous travaillons dur depuis quelques mois, élaborant une stratégie audacieuse pour nos programmes de concert, d’engagement communautaire, d’inclusion et d’éducation afin d’enrichir les communautés quand cela compte le plus; , des mois sombres de verrouillage », a-t-il déclaré.

« Avec l’annonce du prince de Galles comme notre patron et la nomination de Vasily Petrenko comme nouveau directeur musical, le RPO est bien placé pour diriger la résurgence et répandre la joie de la musique orchestrale dans un monde post-Covid. »

Andrew a été impliqué dans le soutien du RPO pendant 15 ans.

Les funérailles de son père, le duc d’Édimbourg, le 17 avril, étaient sa première apparition à un événement royal officiel depuis qu’il avait mis fin à ses fonctions publiques.

Andrew a fait face à des appels pour parler aux procureurs américains et au FBI, qui se sont intensifiés après que son amie Ghislaine Maxwell ait été accusée de recruter des filles pour Epstein à des fins d’abus sexuel.

Virginia Giuffre, qui dit avoir été victime de la traite par Epstein à l’adolescence, a déclaré dans une interview à BBC Panorama qu’elle était restée « horrifiée et honteuse » après une prétendue rencontre sexuelle avec le duc à Londres en 2001.

Andrew nie catégoriquement avoir eu une quelconque forme de contact sexuel ou de relation avec Mme Giuffre.

Bien qu’il ait pris du recul par rapport à ses fonctions royales, il a été rapporté aujourd’hui qu’Andrew s’est lancé dans une affaire avec un banquier qui a démissionné après avoir été accusé d’avoir tâtonné de jeunes femmes.

Le duc d’York a créé une société avec Harry Keogh, autrefois financier vedette de la banque de la reine, Coutts, qui a démissionné en 2018 à la suite d’une tempête de plaintes pour harcèlement sexuel.

M. Keogh a été sanctionné après avoir été accusé d’avoir touché de manière inappropriée de jeunes femmes membres du personnel.

Il est un ami de longue date d’Andrew et a été invité au mariage de sa fille la princesse Eugénie en 2018.

Leur société, qui a été créée en juin dernier, sera un véhicule pour les investissements de la famille d’Andrew et aura un statut illimité, ce qui lui donnera un certain degré de confidentialité, rapporte The Times.

Il est nommé Lincelles, après une bataille du 18ème siècle dans laquelle le duc d’York commandait les Anglais contre les Français.

Il a également été révélé aujourd’hui que la reine «disparaîtra gracieusement» de ses fonctions royales après la mort de son mari, le prince Philip.

L’ancien correspondant royal de la BBC, Peter Hunt, a déclaré que le monarque se retirerait désormais des engagements royaux – le prince Charles devant jouer un rôle plus important.

M. Hunt a déclaré au New York Times: «Fondamentalement, la reine disparaîtra gracieusement.

«Covid a aidé dans le sens où il a accéléré ce que toute femme sensée de 95 ans voudrait faire, ce qui n’est pas de rester debout toute la journée.»