Le PRINCE Charles a partagé un émouvant hommage d’une minute à son «cher papa», le prince Philip.

Il a partagé la vidéo émouvante sur Twitter en souvenir de la vie et du travail de son père, le duc d’Édimbourg, décédé vendredi à 99 ans.

Le prince Charles a partagé un hommage émouvant à son «cher papa», le prince Philip, décédé la semaine dernière Crédits: Getty

La reine Elizabeth tenant la tête de l’un des corgis royaux et discutant avec le duc d’Édimbourg jouant au polo à Smith’s Lawn, Windsor Great Park Crédit: PA

Le prince de Galles a déclaré dans le message sur le compte de Clarence House: «Au cours de sa vie, le duc d’Édimbourg a été associé à 992 organisations dans des domaines tels que la technologie, la conservation, l’éducation et le bien-être des jeunes.

« Revenez sur la vie et l’œuvre du duc d’Édimbourg. »

La courte vidéo présente des photos de la famille royale sur le mariage de 73 ans de Philip avec la reine.

Il comprend des clichés du duc lors d’événements sportifs, lors d’engagements publics et de passer du temps avec sa femme et ses enfants.

La musique émouvante joue également sur les photos de Philip en uniforme, avec les corgis bien-aimés de la reine, et partage des blagues avec d’autres membres de la famille.

Il fait suite à l’hommage de Charles à son «cher papa» samedi.

La reine et le prince Philip tenant leur premier enfant, le prince Charles, âgé de six mois Crédit: PA

La future reine Elizabeth II et son mari Philip pendant leur lune de miel en 1947 Crédit: AFP

Dans une déclaration émouvante, il a déclaré que son père lui manquait « énormément » et que le duc serait « si profondément touché » par l’effusion de chagrin.

«Je tenais particulièrement à dire que mon père, pendant les 70 dernières années, je suppose, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine, à ma famille et au pays, mais aussi à l’ensemble du Commonwealth.

«Comme vous pouvez l’imaginer, ma famille et mon père me manquent énormément.

« C’était une figure très aimée et appréciée et, à part toute autre chose, je peux l’imaginer, il serait si profondément touché par le nombre d’autres personnes ici et ailleurs dans le monde et le Commonwealth, qui, je pense aussi, partagent notre perte et notre chagrin.

«Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense, aurait surtout été étonnée par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet et de ce point de vue, nous sommes, ma famille, profondément reconnaissants pour tout cela.

« Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en ce moment particulièrement triste. Merci. »

Charles a également salué les «réalisations étonnantes» de son père, tandis que la princesse Anne a déclaré que «la vie sans lui sera complètement différente».

Charles et Philip aux funérailles de Patricia Knatchbull, comtesse Mountbatten de Birmanie, à l’église St Paul de Knightsbridge en 2017 Crédits: Getty

La princesse Anne et le prince Phillip aux Jeux Olympiques de Londres 2012 Crédit: Darren Fletcher – Le soleil

La princesse royale a déclaré: « De toutes sortes de manières [life would be different without him], au niveau de notre famille, c’est fondamental car sans lui, ce serait complètement différent.

« Mais je pense aussi du point de vue de la société – il a été capable de suivre le rythme des changements technologiques qui ont un tel impact … mais au fond de tout cela, ce n’est pas une question de technologie, c’est les gens. »

Le prince Edward a ajouté à ITV News: «Il était toujours capable de gérer des interviews et de dire des choses dont le reste avait toujours rêvé de pouvoir dire. Il était brillant. Toujours absolument brillant.

«Il avait un merveilleux sens de l’humour, mais bien sûr, vous pouvez toujours mal interpréter quelque chose ou le retourner contre eux, donc ça sonne comme si ce n’était pas juste.

« Mais quiconque a eu le privilège de l’entendre parler a dit que c’était son humour qui passait toujours et le scintillement dans ses yeux. »

Le prince Harry a rendu hommage à Philip « spirituel » – se souvenant du duc comme du « maître du barbecue et de la légende des plaisanteries ».

Harry, qui est rentré hier soir au Royaume-Uni de chez lui aux États-Unis, a déclaré que le duc d’Édimbourg était « effronté jusqu’à la fin ».

La famille royale senior regarde un survol lors de la Trooping the Colour marquant le 90e anniversaire de la reine en 2016 Crédits: Getty Images – Getty

Le prince Philip et le prince Edward au palais de Buckingham le jour de la commémoration nationale en 2005 Crédits: Getty – Contributeur

Le duc de Sussex, qui séjourne actuellement à Frogmore Cottage, a déclaré que son grand-père avait été «authentiquement lui-même» tout au long de ses plus de 70 ans au service de la nation.

Et il a remercié le royal dévoué d’avoir été un «rock» pour sa grand-mère la reine – quelques minutes seulement après que son frère William lui ait également rendu hommage.

Le duc de Cambridge a salué aujourd’hui « l’extraordinaire » Philip – disant que son arrière-grand-père « espiègle » va manquer à ses enfants.

Il a partagé une jolie photo de son fils George avec Philip – prise par Kate – remerciant son grand-père pour son « sens contagieux de l’aventure ».

Dans la déclaration émouvante, William, 38 ans, a déclaré qu’il était reconnaissant que Philip lui ait guidé « les bons moments et les jours les plus difficiles ».

Il a ajouté: « Je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail. »