Le prince Charles a parlé de la mort de son père, le prince Philip, dans un message enregistré samedi, affirmant que la famille royale était « profondément reconnaissante » pour l’effusion de soutien qu’elle a reçue.

« Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense, par-dessus tout, aurait été étonné par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet », a déclaré Charles. « Et de ce point de vue nous sommes, mon famille, profondément reconnaissante pour tout cela. Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en cette période particulièrement triste.

Le prince Charles a souligné l’importance de son défunt père pour la reine Elizabeth II, ainsi que pour son pays.

« Je tenais particulièrement à dire que mon père, pendant les 70 dernières années, je suppose, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine, à ma famille et au pays, mais aussi à l’ensemble du Commonwealth », a déclaré Charles. .

Il a poursuivi: « Comme vous pouvez l’imaginer, mon père et ma famille m’ennuient énormément. C’était une figure très aimée et appréciée et à part toute autre chose, j’imagine, il serait si profondément touché par le nombre d’autres personnes ici et ailleurs dans le monde et dans le Commonwealth, qui, je pense aussi, partagent notre perte et notre chagrin. »

La mort de Philip est une perte personnelle pour le monarque et sa famille, et une perte substantielle en tant que mari de la reine Elizabeth II et de l’époux royal le plus âgé et le plus ancien de Grande-Bretagne en 10 siècles.

Vendredi, le prince Harry et la duchesse Meghan ont partagé un hommage émouvant au prince Philip.

Le palais de Buckingham a déclaré que le duc d’Édimbourg « était décédé paisiblement » au château de Windsor vendredi à 99 ans.

Le duc et la duchesse de Sussex ont posté un message se souvenant du grand-père d’Harry sur leur site Web Archewell en «mémoire aimante» du défunt royal.

Un bref hommage au duc d’Édimbourg résumant le site Web se lit comme suit: « Merci pour votre service … vous nous manquerez beaucoup. »

Samedi, la page Instagram officielle de la famille royale a partagé une photo de la reine et de Philip avec une légende résumant sa célèbre citation à son sujet de 1997.

« Il a été, tout simplement, ma force et je suis resté toutes ces années, et moi et toute sa famille, et cela et bien d’autres pays, lui devons une dette plus grande qu’il ne le prétendrait jamais, ou nous le saurons jamais, » le légende lue.

Il a continué: «Lors du couronnement de la reine en 1953, le duc d’Édimbourg a juré d’être« l’homme de vie et de corps »de Sa Majesté. Le duc a été un époux dévoué (compagnon du souverain) pendant près de 70 ans, depuis l’adhésion de Sa Majesté en 1952 jusqu’à sa mort. «

Les membres actifs de la famille royale, y compris le prince William et la duchesse Kate, ont uniformément mis à jour leurs comptes de médias sociaux pour pleurer la mort de Philip vendredi. Les membres de la famille ont changé leurs photos de profil pour refléter leurs différentes crêtes et ont publié un portrait en noir et blanc du prince Philip avec les mêmes informations divulguées dans l’annonce du palais de Buckingham.

Deux des enfants du prince Philip, la princesse Anne et le prince Edward, ont honoré leur père dans des interviews enregistrées pour diffusion après sa mort, selon le réseau britannique ITV.

La princesse Anne, deuxième enfant et fille unique du prince Philip et de la reine Elizabeth II, a parlé de l’influence de son père sur le Royaume-Uni et son peuple.

« Nous pourrions tous dire qu’ils ont peut-être sous-estimé énormément son impact sur ce qui s’est passé depuis le début de ce mariage, de toutes sortes de façons », a déclaré la princesse Anne, connue sous le nom de princesse royale. «De notre famille, c’est fondamental, car sans lui, ce serait complètement différent. Mais je pense aussi que du point de vue de la société, il a été capable de suivre le rythme des changements technologiques qui ont eu un tel impact. Mais, au fond de tout cela, ce n’est pas une question de technologie. Il s’agit de personnes. «

Le prince Edward, comte de Wessex et plus jeune enfant de la reine Elizabeth II et du prince Philip, a évoqué la force du mariage de ses parents.

«Mes parents ont été un soutien formidable les uns envers les autres pendant toutes ces années et toutes ces tournées et événements à l’étranger», a-t-il déclaré. « Avoir quelqu’un à qui vous vous confiez et sourire à propos de quelque chose que vous ne pourriez peut-être pas en public est très, très important. Pouvoir partager cela est extrêmement important. »

Le prince Andrew et le prince Edward ont rendu visite à la reine Elizabeth II au château de Windsor samedi après la mort du prince Philip.

Edward et Sophie, la comtesse de Wessex, ont passé environ une heure au château. Elle a déclaré aux journalistes que «la reine a été incroyable» lorsque le couple a quitté Windsor dans une Land Rover.

Andrew a salué la foule en partant. Le prince Charles, l’aîné de la reine et héritier du trône, a rendu visite à sa mère vendredi.

L’hommage de Harry et Meghan intervient un mois après leur interview à la bombe avec Oprah Winfrey, dans laquelle ils ont expliqué leurs raisons de se retirer de leurs fonctions royales et de s’installer en Amérique l’année dernière à la recherche de plus d’indépendance et d’intimité.

Leur hommage différait des publications sur les réseaux sociaux du reste de la famille royale: après l’année dernière, le couple n’utilise plus la marque «Sussex Royal», y compris le compte de réseau social royal Sussex. L’alarme de Harry concernant les méfaits des médias sociaux a augmenté ces dernières années après ce que lui et Meghan considéraient comme une couverture raciste et intrusive dans les médias britanniques.

« Nous revisiterons les médias sociaux quand cela nous semblera bon – peut-être lorsque nous verrons des engagements plus significatifs en faveur du changement ou de la réforme – mais pour le moment, nous consacrons une grande partie de notre énergie à découvrir cet espace et comment nous pouvons aider », a déclaré le duc. du Sussex a déclaré dans une interview avec Fast Company.

Le College of Arms, l’organisme qui supervise le protocole de cérémonie, a déclaré vendredi que le corps du duc reposerait au château de Windsor, où il a passé ses dernières semaines avec la reine. Ses funérailles auront lieu dans la chapelle Saint-George du château, site de siècles d’enterrements royaux – et de mariages royaux, y compris l’union de 2018 du prince Harry et de Meghan Markle.

Contributeur: Bill Keveney