Le prince Charles rend des visites quotidiennes «très inhabituelles» à Queen à Balmoral alors que les craintes pour la santé grandissent

Le PRINCE Charles a rendu des visites matinales régulières à la reine à Balmoral alors qu’elle continue de souffrir de problèmes de mobilité.

Ils sont un signe de l’inquiétude du prince de Galles pour sa mère, car les visites imprévues entre les ménages du domaine sont très inhabituelles, selon les experts royaux.

Le Sun a révélé hier que le monarque de 96 ans ne devrait pas parcourir les 1 000 milles aller-retour depuis Balmoral pour nommer un nouveau Premier ministre le mois prochain.

Elle se bat depuis près d’un an avec des problèmes de mobilité et les conseillers les plus proches s’inquiètent pour son confort lors du voyage de 48 heures lorsque le PM entrant peut facilement se rendre en Écosse.

La traditionnelle fête d’accueil publique de la reine à son arrivée à Balmoral a également été déplacée à huis clos.

Elle n’a pas été vue à l’église le dimanche depuis son arrivée, mais on pense qu’elle prévoit d’assister aux jeux annuels de Braemar le week-end prochain.

Le prince Andrew, 62 ans, séjourne dans la maison principale, ayant emménagé le lendemain de l’arrivée de la reine ce mois-ci.

On dit qu’ils sont enfermés dans des discussions intenses sur son avenir.

Pendant ce temps, Charles, 73 ans, a profité des lacunes de son emploi du temps pour passer du temps avec elle.

Ingrid Seward, de Majesty Magazine, a déclaré: «Il est très inhabituel pour le prince Charles de faire ce genre de visites impromptues pour voir sa mère.

«Mais Charles est une personne très réfléchie – et sur qui d’autre peut-elle compter maintenant que le prince Philip est parti?

“Tout le monde pense qu’ils se voient normalement tout le temps, mais ce n’est pas le cas.

“Ils blâment souvent la géographie parce que tout le monde est dispersé dans tout le pays.”

La reine a été photographiée pour la dernière fois en train de descendre de son avion à l’aéroport d’Aberdeen le 21 juillet.