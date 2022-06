Le prince Charles rencontre des rescapés du génocide au Rwanda

Kigali, Rwanda

CNN

—



L’autel de l’église de Nyamata est drapé d’un tissu taché de sang. Ses bancs ont disparu ; à leur place se dressent des rangées et des rangées de vêtements et d’effets personnels ayant appartenu aux personnes massacrées ici il y a 28 ans. Le toit au-dessus est parsemé de trous causés par des éclats d’obus, après que les auteurs des meurtres ont lancé des grenades dans le bâtiment.

En 1994, des extrémistes hutus au Rwanda ont ciblé les minorités ethniques tutsis et hutus modérés au cours d’une tuerie de trois mois qui a fait environ 800 000 morts, bien que les estimations locales soient plus élevées.

Dans le sous-sol sous l’église – qui est aujourd’hui un mémorial du génocide de 1994 – les crânes d’hommes tutsis non identifiés sont suspendus au-dessus du cercueil d’une femme de la même ethnie décédée à la suite d’un acte de violence sexuelle barbare.

Les assaillants ont ciblé des églises comme celle-ci, à la périphérie de la capitale Kigali. Plus de 10 000 personnes ont été tuées ici en deux jours, selon la responsable du mémorial, Rachel Murekatete. Une fosse commune derrière le bâtiment est le dernier lieu de repos de plus de 45 000 personnes des environs tuées dans les violences.

Le prince Charles a semblé visiblement ému lorsqu’il a été montré autour du terrain de l’église, où même maintenant des corps découverts ailleurs sont amenés, alors que d’anciens assaillants identifient d’autres lieux de sépulture dans le cadre du processus de réconciliation qui a commencé en 1999.

L’héritier du trône britannique est au Rwanda pour un sommet des dirigeants du Commonwealth plus tard cette semaine.

Après avoir vu le lieu de sépulture, le royal de 73 ans a déposé une couronne en l’honneur des victimes enterrées ici. Sur sa carte, une note du roi écrite en langue kinyarwanda locale : « Nous nous souviendrons toujours des âmes innocentes qui ont été tuées lors du génocide contre les Tutsi en avril 1994. Soyez fort Rwanda. Charles »

Le roi a ensuite visité le village de réconciliation de Mbyo, l’un des huit villages similaires au Rwanda, où les survivants et les auteurs du génocide vivent côte à côte. Les auteurs s’excusent publiquement pour leurs crimes, tandis que les survivants professent le pardon.

Le premier jour de sa visite au Rwanda a été fortement consacré à en savoir plus sur les massacres d’il y a près de trois décennies. Le footballeur rwandais et survivant du génocide Eric Murangwa avait encouragé le prince à inclure Nyamata lors de sa visite de trois jours dans le pays.

« Nous vivons actuellement dans ce que nous appelons ‘la dernière étape du génocide’ qui est le déni. Et avoir quelqu’un comme le prince Charles visitant le Rwanda et visitant le mémorial … montre comment le pays a réussi à se remettre de ce terrible passé », a-t-il déclaré à CNN plus tôt ce mois-ci lors d’une réception au palais de Buckingham célébrant les contributions de personnes de tout le Commonwealth.

Plus tôt mercredi, le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles ont rencontré le président rwandais Kagame et la première dame Jeannette Kagame et ont visité le mémorial et le musée du génocide de Kigali à Gisozi, où un quart de million de personnes sont enterrées.

« Ce mémorial est un lieu de mémoire, un lieu où rescapés et visiteurs viennent rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsi », explique Freddy Mutanguha, directeur du site et lui-même rescapé du génocide. « Plus de 250 000 victimes ont été enterrées dans ce mémorial et leurs corps ont été recueillis à différents endroits… et cet endroit [has] devenir une destination finale pour nos bien-aimés, nos familles.

Ces familles incluent la sienne, qui vivait autrefois dans la ville de Kibuye, dans la province occidentale du pays.

Mutanguha a déclaré à CNN qu’il avait entendu des assaillants assassiner ses parents et ses frères et sœurs pendant le génocide, en disant : « J’étais caché mais j’ai pu entendre leurs voix jusqu’à ce qu’ils aient fini. J’ai survécu avec ma sœur, mais j’ai aussi perdu quatre sœurs.

Entretenir leur mémoire est désormais le moteur de sa mission au mémorial.

« C’est un endroit très important pour moi en tant que survivant car en plus d’être là où nous avons enterré notre famille, ma mère est ici dans l’une des fosses communes, c’est une maison pour moi, mais aussi [it’s] un endroit où je travaille et je ressens cette responsabilité. En tant que survivant, je dois parler, je dois dire la vérité sur ce qui est arrivé à ma famille, à mon pays et au peuple tutsi », poursuit-il.

Mutanguha tenait à accueillir le prince Charles pour en savoir plus sur ce qui s’est passé ici et aider à contrer la menace croissante en ligne des négationnistes du génocide, qu’il compare à la négation de l’holocauste.

« C’est ce qui me préoccupe vraiment parce que lorsque l’Holocauste s’est produit, les gens n’ont rien appris du passé. Quand le génocide contre les Tutsi s’est produit, vous pouvez voir les négationnistes du génocide… principalement ceux qui ont commis le génocide – ils sentent qu’ils peuvent recommencer parce qu’ils n’ont pas fini le travail. Donc, moi racontant l’histoire, travaillant ici et recevant des visiteurs, nous pouvons probablement faire du « plus jamais ça » une réalité.

Un porte-parole de Clarence House a déclaré que le couple royal avait été frappé par l’importance de ne jamais oublier les horreurs du passé. « Mais ils ont également été profondément émus en écoutant des personnes qui ont trouvé des moyens de vivre avec et même de pardonner les crimes les plus épouvantables », ont-ils ajouté.

Le prince Charles est arrivé au Rwanda mardi soir – le premier membre de la famille royale à visiter le pays. Il est à Kigali pour représenter la reine à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM).

La réunion se tient généralement tous les deux ans mais a été reportée deux fois en raison de la pandémie. C’est le premier CHOGM auquel il participe depuis qu’il a été choisi comme prochain chef de l’organisation lors du rassemblement de 2018.

Cependant, le voyage royal à Kigali arrive à un moment quelque peu gênant alors qu’une fureur contre le plan radical du gouvernement britannique d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda a éclaté chez eux.

Le gouvernement britannique a annoncé l’accord avec le pays d’Afrique de l’Est en avril, mais le vol inaugural il y a une semaine a été bloqué après une intervention à la onzième heure de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est également confirmé pour assister au sommet des dirigeants du Commonwealth et devrait rencontrer le prince Charles vendredi matin.