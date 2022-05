Le prince Charles parle des survivants des pensionnats

COUTEAU JAUNE –

Le prince Charles dit que lui et Camilla, la duchesse de Cornouailles, quittaient le Canada avec “le cœur lourd” et une compréhension plus profonde des pensionnats après leur visite royale enveloppée dans les Territoires du Nord-Ouest.

Charles a déclaré qu’il avait été profondément ému par les conversations avec les survivants qui ont courageusement partagé leurs expériences des écoles au cours de la tournée de trois jours.

« Je tiens à reconnaître leur souffrance et à dire à quel point nous sommes de tout cœur avec eux et leurs familles », a déclaré Charles jeudi soir à Yellowknife devant des centaines de personnes.

Le couple a reconnu que leur visite arrivait à un moment important pour le Canada, a-t-il dit. Le pays tient compte de son histoire, car des tombes possibles continuent d’être découvertes sur les sites d’anciens pensionnats.

Plus tôt dans la visite, les dirigeants de l’Assemblée des Premières Nations et du Ralliement national des Métis ont demandé des excuses à la reine, en tant que chef de l’Église d’Angleterre.

Sans répondre à cette demande, le prince a déclaré que les membres et les dirigeants de la communauté à chaque arrêt ont souligné l’importance de la réconciliation.

« Nous avons tous la responsabilité d’écouter, de comprendre et d’agir de manière à favoriser les relations entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada », a-t-il déclaré.

C’est un sentiment partagé par la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, lors d’une célébration en l’honneur du jubilé de platine de la reine. Elle a dit qu’elle espérait que le couple royal aurait l’occasion d’apprendre et de réfléchir sur la culture et l’histoire des peuples autochtones.

“Un aspect clé de la réconciliation est l’écoute mutuelle”, a déclaré le Premier ministre.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a déclaré plus tôt dans la journée que bien que tout pouvoir effectif appartienne au gouvernement, et non à la reine, il comprend que les commentaires de la famille royale pourraient être importants pour certains peuples autochtones.

“C’est nuancé”, a-t-il déclaré. “Il y a des peuples autochtones ⁠ – un peu comme des non-autochtones ⁠ – qui s’en foutent. Il y en a beaucoup qui ont un lien profond et profond avec la famille royale.”

Charles et Camilla ont participé à des cérémonies, à des événements culturels et ont appris la langue autochtone alors que leur visite se terminait sur le territoire.

Ils ont été accueillis par un grand groupe dans la communauté de Dettah de la Première nation Yellowknives Dene. La Première nation à l’est de Yellowknife compte une population d’un peu plus de 200 personnes et des dizaines sont venues serrer la main du couple et participer à une cérémonie d’allumage du feu.

“C’est très émouvant pour moi”, a déclaré Eileen Drygeese, 53 ans.

Drygeese a déclaré que ses parents et ses grands-parents racontaient des histoires sur leur rencontre avec la famille royale lors d’une tournée dans les années 1970 lorsque le prince Charles était adolescent. Elle a donné à Camilla un paquet de médicaments pour représenter les femmes de sa famille et leur histoire ensemble.

Certains membres des Premières Nations n’ont pas soutenu la visite, a déclaré Drygeese, mais ont ajouté qu’ils comprenaient le pouvoir de mettre en valeur leur communauté et leur culture.

Beaucoup de ceux qui sont venus portaient des vêtements orange et d’autres articles avec les mots « chaque enfant compte » représentant l’héritage des pensionnats.

Tout au long de la tournée, le couple s’est concentré sur la connexion avec les peuples autochtones et sur les changements climatiques.

Charles a marché le long des rives partiellement fondues du Grand lac des Esclaves, le deuxième plus grand lac des Territoires du Nord-Ouest, pour un événement soulignant les impacts du changement climatique sur la Dettah Ice Road, qui relie la Première Nation à Yellowknife en hiver.

Des experts en changement climatique étaient là pour expliquer comment le réchauffement des températures a raccourci les saisons pour les routes de glace, qui sont vitales pour les communautés isolées.

Dahti Tsetso, directrice adjointe de l’Indigenous Leadership Initiative, a expliqué au prince comment la pratique de la culture dénée prend soin de la terre.

“La terre fait partie de nous et nous faisons partie de la terre”, a déclaré Tsetso.

Charles a dit qu’il avait été témoin de l’impact dévastateur du changement climatique pendant son séjour dans le Nord. Il est clair que des mesures urgentes et décisives doivent être prises par tous les dirigeants, a-t-il déclaré.

“Nous devons simplement tirer des leçons pratiques des connaissances traditionnelles, grâce à des liens profonds avec la terre et l’eau, sur la façon dont nous devrions traiter notre planète.

“Et, surtout, reconnaître l’importance vitale de la prise en compte de la septième génération à naître.”

Plus tôt, Robin Weber a ouvert une porte au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles pour Charles, tout comme elle l’a fait il y a plus de 40 ans lorsqu’elle avait 11 ans. Le prince a ouvert le musée et le bâtiment d’archives en 1979.

“Bienvenue à nouveau”, dit-elle à Charles avec un sourire.

Charles a également été nommé Ranger canadien honoraire lors d’un événement à Yellowknife. Les Rangers font partie de la Réserve de l’Armée canadienne dans les régions nordiques et isolées, et le prince William a reçu le même honneur lors d’une visite précédente.

La dernière visite royale aux Territoires du Nord-Ouest remonte à 2011, lorsque William et Catherine, duchesse de Cambridge, ont été accueillis par de grandes foules lors d’une escale d’une journée dans le Nord.

Charles et Camilla ont commencé leur tournée mardi à Terre-Neuve-et-Labrador avant de se rendre à Ottawa pour une réception à Rideau Hall mercredi. Le couple a également assisté à un service religieux dans une cathédrale orthodoxe ukrainienne et a rencontré une famille déplacée par l’invasion russe.

Avant de quitter Yellowknife, le prince a dit qu’il appréciait l’accueil chaleureux à travers le Canada.

“Nous suivrons de près le prochain chapitre de l’histoire remarquable de ce pays – et ce, avec la plus grande affection et admiration pour tout ce que le Canada et les Canadiens représentent dans le monde.”



