Le prince Charles nie les actes répréhensibles concernant une réclamation de sacs d’argent impliquant un politicien qatari

Le bureau du prince Charles a nié qu’il y ait eu un acte répréhensible dans le fait que l’héritier du trône britannique ait accepté des sacs remplis d’argent comme dons de charité d’un politicien qatari.

Le Sunday Times a rapporté que l’homme de 73 ans avait reçu un total de 3 millions d’euros, soit 3,2 millions de dollars, du cheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, l’ancien Premier ministre du Qatar. Le point de vente a allégué que l’argent avait été remis au prince britannique lors de réunions privées entre 2011 et 2015 – à une occasion dans une valise et une autre dans des sacs à provisions du grand magasin Fortnum & Mason de Londres.

Le journal a également rapporté que l’argent avait été déposé sur les comptes du Prince of Wales’ Charitable Fund, qui accorde des subventions à d’autres groupes à but non lucratif qui soutiennent les causes et les intérêts du roi. Il n’a pas allégué que quelque chose d’illégal avait été fait.

Le bureau de Charles, Clarence House, a déclaré dans un communiqué que les dons “ont été immédiatement transmis à l’un des organismes de bienfaisance du prince qui a exercé la gouvernance appropriée et nous a assuré que tous les processus corrects avaient été suivis”.

Son fonds caritatif a également déclaré au point de vente qu’il avait vérifié “que le donateur était une contrepartie légitime et vérifiée… et nos auditeurs ont approuvé le don après une enquête spécifique lors de l’audit. Il n’y a pas eu de défaillance de la gouvernance”.

Le bureau des communications du gouvernement du Qatar n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de l’Associated Press. Hamad n’a pas commenté publiquement.

En tant que Premier ministre du Qatar entre 2007 et 2013, Hamad a supervisé le fonds souverain de l’État riche en pétrole, qui détient d’importants investissements immobiliers dans le monde, notamment le gratte-ciel Shard de Londres, l’aéroport d’Heathrow et le grand magasin Harrods.

Charles, qui est le fils aîné de la reine Elizabeth II, fait face à la possibilité d’une enquête de la Charity Commission, connue comme l’organe directeur des organismes de bienfaisance en Grande-Bretagne.

“Nous sommes au courant de rapports sur les dons reçus par la Fondation caritative du Prince de Galles”, a déclaré un porte-parole de la Charity Commission. “Nous examinerons les informations pour déterminer si la Commission a un rôle à jouer dans cette affaire.”

Bien qu’il ne soit pas illégal pour les organismes de bienfaisance d’accepter des dons en espèces, les chèques sont fortement recommandés lors de l’acceptation de dons.

La police de Londres enquête actuellement sur une allégation distincte selon laquelle des personnes associées à une autre organisation caritative du prince, la Prince’s Foundation, auraient proposé d’aider un milliardaire saoudien à obtenir les honneurs et la citoyenneté en échange de dons. Clarence House a déclaré que Charles n’avait aucune connaissance d’une telle offre.

La reine, 96 ans, a donné à Charles un rôle de plus en plus important au fil des ans, déléguant plus de responsabilités à son héritier.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.