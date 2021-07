Le prince Charles «ne portera un masque que lorsque les directives du gouvernement le lui diront», affirment des initiés royaux

Le PRINCE Charles ne portera pas de masque à moins que les directives du gouvernement ne l’y obligent, a déclaré une source du palais.

Le prince de Galles devrait abandonner le masque avant une collecte de fonds dans la cathédrale d’Exeter dimanche.

Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles seraient heureux de ne pas avoir à porter de masque facial Crédit : Getty

Le prince Charles organisera une collecte de fonds à la cathédrale d’Exeter dimanche et ne devrait pas porter de masque Crédit : Getty

« Ce sera la première fois en 18 mois que nous assisterons à un retour à la normalité. Nous regarderons en avant, pas en arrière », a déclaré dimanche une source de Palace au Mail.

« C’est la première fois que le prince se rend dans un endroit à l’intérieur et ne portera pas de masque car c’est une grande zone où les gens seront à distance sociale et ce sera le premier jour des nouvelles règles. »

« Lorsque les règles stipulent qu’un masque doit être porté, le prince en portera un mais pas autrement. »

L’héritier présomptif est le patron d’un appel de fonds à la cathédrale et son voyage a été rendu public à l’avance pour la première fois depuis des mois.

Ses engagements ont été gardés secrets pendant la pandémie pour empêcher les foules de se rassembler.

La duchesse de Cornouailles serait également ravie des récents changements.

Lors de sa visite au Royal Welsh College of Music and Drama de Cardiff, la femme de 74 ans a déclaré à un étudiant qu’elle « avait hâte de s’en débarrasser ! » se référant à son masque facial.

Cette décision intervient alors que l’Angleterre se prépare à assouplir toutes les restrictions de Covid le 19 juillet.

Surnommé Freedom Day, les règles concernant la distanciation sociale et le port du masque ainsi que le nombre de personnes autorisées dans un lieu à un moment donné seront abandonnées.

Cependant, le numéro 10 a averti qu’il était prêt à réimposer le verrouillage si la troisième vague de Covid devenait « inacceptable ».

Le prince de Galles lors d’une visite en Allemagne en novembre 2020 Crédit : Getty

Les cas de Covid ont atteint des sommets jamais vus depuis janvier

Le solliciteur général Lucy Frazer a insisté sur le fait que la Journée de la liberté doit toujours avoir lieu lundi, déclarant: « Si nous ne le faisons pas maintenant, quand? »

L’inquiétude concernant la propagation rapide de la variante Delta augmente et jeudi 63 décès ont été enregistrés – le plus élevé depuis mars.

Les cas de Covid ont grimpé de 71% depuis samedi dernier.

Les cas sont légèrement plus élevés que le chiffre d’hier de 51 870 – ce qui signifie que le décompte d’aujourd’hui est le plus élevé depuis le 15 janvier.

Et le bilan est 71% plus élevé que les 31 921 infections signalées samedi dernier, et considérablement plus élevé que les 24 517 enregistrés il y a quinze jours.

Cela survient alors que le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a été testé positif pour Covid-19 samedi.

Le secrétaire à la Santé a déclaré aujourd’hui qu’il avait renvoyé un test de flux latéral positif pour le virus – mais ses symptômes sont « légers » car il a été doublement vacciné.

Les autorités se démènent pour déterminer précisément qui a été en contact étroit avec Javid au cours des derniers jours.

Le Sun comprend que plusieurs hauts ministres et fonctionnaires pourraient être contraints de s’isoler si Javid retournait un test PCR positif pour confirmer son résultat précédent.

Hier, Javid a été vu en train de quitter Downing Street – alimentant les spéculations selon lesquelles Boris Johnson et d’autres ministres du cabinet devront s’isoler s’ils sont contactés par NHS Test and Trace.

Il a également rencontré mardi le personnel du foyer de soins Aashna House à Streatham, dans le sud de Londres, dans le cadre d’un programme ministériel chargé.

Plus tôt dans la journée, Javid s’est mêlé à d’autres ministres et députés à Westminster.

Cela marque un nouveau revers pour le ministre, qui devra probablement s’isoler le «Jour de la liberté» – lorsque toutes les restrictions seront levées.

Dans un message vidéo publié sur son Twitter, Javid a déclaré : « Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid.

« J’attends le résultat de ma PCR, mais heureusement, j’ai eu mes jabs et les symptômes sont légers.

« Veuillez vous assurer de vous présenter pour votre vaccin si vous ne l’avez pas déjà fait. »

Un nombre record de Britanniques ont eu leur premier jab Covid

Il a ajouté qu’il avait renvoyé le résultat positif après avoir passé un test de flux latéral, qu’il a effectué après s’être senti un peu groggy.

Javid a poursuivi: « Je m’auto-isole maintenant à la maison avec ma famille jusqu’à ce que j’obtienne les résultats d’un test PCR. »

Javid a tweeté le 17 mars qu’il avait reçu un premier tir du jab d’Astrazeneca, publiant une photo de lui recevant une deuxième dose le 16 mai.