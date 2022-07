Le prince Charles NE fera PAS l’objet d’une enquête par un chien de garde sur un don de charité de 2,5 millions de livres sterling

LA Charity Commission a exclu de sonder un don de 2,5 millions de livres sterling à une association caritative du prince Charles.

Le chien de garde avait étudié les allégations selon lesquelles l’ancien Premier ministre qatari, le cheikh Hamad bin Jassim, aurait donné de l’argent, y compris une valise de billets de 500 euros entre 2011 et 2015.

Une source royale a insisté le mois dernier sur le fait que Charles opère sur conseil et que de tels incidents ne se sont pas produits au cours de la dernière demi-décennie et ne se reproduiraient plus.

La Charity Commission a déclaré hier: “Nous avons évalué les informations fournies par l’organisme de bienfaisance et avons déterminé qu’il n’y avait plus de rôle réglementaire.”

Clarence House a déclaré que les dons avaient été immédiatement transférés à l’un des organismes de bienfaisance du prince et qu’une gouvernance appropriée avait été mise en place.

“Les dons caritatifs reçus du cheikh Hamad bin Jassim ont été immédiatement transférés à l’une des organisations caritatives du prince qui a exercé la gouvernance appropriée et nous a assuré que tous les processus corrects avaient été suivis”, indique un communiqué.