Le PRINCE Charles a salué les «réalisations étonnantes» de son père, comme l’a dit la princesse Anne «la vie sans lui sera complètement différente» après la mort du prince Philip à l’âge de 99 ans.

Ils ont rejoint des membres seniors du cabinet, qui ont parlé avec tendresse du mari, du père, du grand-père et de l’arrière-grand-père bien-aimés dans les émissions de ce soir.

Le prince Charles marchant avec son père, le prince Philip Crédit: News Group Newspapers Ltd

La princesse Anne, la princesse royale et le prince Philip, duc d’Édimbourg au rassemblement Braemar Highland 2012 Crédits: Getty

La princesse Anne a parlé avec tendresse de son père dans une interview avec ITV Crédit: ITN

Le duc d’Édimbourg discutant avec le duc et la duchesse de Cambridge Crédits: Getty

Le duc d’Édimbourg, marié à la reine depuis 73 ans, est décédé «paisiblement» au château de Windsor ce matin.

Son fils aîné, Charles, a déclaré à la BBC que son père « ne souffrait pas volontiers des imbéciles », alors qu’il s’émerveillait de ce qu’il avait accompli aux côtés de la reine pendant sept décennies.

Il a dit: «Son énergie était étonnante à soutenir ma maman, et à le faire depuis si longtemps.

« Ce qu’il a fait, c’est une réalisation étonnante, je pense. »

La princesse Anne a déclaré à propos de son rôle clé en tant que prince consort: «Cela a dû évoluer de manière assez spectaculaire depuis les premières étapes. Je ne pense pas que la structure en termes de soutien à la monarchie ait été conçue pour traiter avec une épouse.

«Et il a fallu un certain temps pour trouver des gens qui comprenaient qu’il avait une expérience et des compétences extraordinaires dont ils pouvaient profiter. Mais il a également trouvé des moyens pour avoir un impact.

Il vient comme:

« De toutes sortes de manières [life would be different without him], au niveau de notre famille, c’est fondamental car sans lui, ce serait complètement différent.

«Mais je pense aussi du point de vue de la société – il a été capable de suivre le rythme des changements technologiques qui ont un tel impact… mais au fond de tout cela, ce n’est pas une question de technologie, c’est les gens.

Prince Edward a ajouté à ITV News: «Mes parents ont été un soutien formidable les uns envers les autres pendant toutes ces années et tous ces événements et toutes ces tournées et événements à l’étranger.

« Avoir quelqu’un à qui vous vous confiez et sourire à propos de choses que vous ne pourriez peut-être pas en public. Pouvoir partager cela est extrêmement important.

« Il était toujours capable de gérer des interviews et de dire des choses dont le reste avait toujours rêvé que nous pouvions dire. Il était brillant. Toujours absolument brillant.

«Il avait un merveilleux sens de l’humour, mais bien sûr, vous pouvez toujours mal interpréter quelque chose ou le retourner contre eux, alors ça sonne comme si ce n’était pas juste.

« Mais quiconque a eu le privilège de l’entendre parler a dit que c’était son humour qui passait toujours et le scintillement dans ses yeux. »

Cela vient après que le prince Harry et Meghan Markle aient rendu hommage au prince Philip plus tôt dans la journée.

‘TWINKLE DANS SON OEIL’

Une note sur leur site Web Archewell, sur un fond sombre, dit: « À la mémoire de Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg. 1921-2021. »

Il ajoute: « Merci pour votre service … vous nous manquerez beaucoup. »

Juste après midi, le drapeau de l’Union a été abaissé en berne devant le palais de Buckingham et sur les bâtiments publics du Royaume-Uni alors que le monde pleure sa mort.

La reine, 94 ans, a partagé aujourd’hui une photo poignante de Philip en un hommage sincère à sa «force et guide».

La tragique nouvelle de sa mort est un coup dur pour la reine, le duc étant largement connu pour être l’épine dorsale de la famille royale.

Le royal est décédé deux mois et un jour avant ce qui aurait été son 100e anniversaire.

Les funérailles du prince Philip devraient avoir lieu samedi prochain – mais le public a été exhorté à rester à l’écart des craintes de coronavirus.

Le corps du duc d’Édimbourg reposera au château de Windsor avant les funérailles dans la chapelle St George.

Les stations de radio de la BBC ont immédiatement interrompu les émissions avec la nouvelle de sa mort et ont joué l’hymne national peu de temps après en signe de respect.

Le site Web officiel de la famille royale a été rapidement remplacé par une seule page et un hommage sincère au duc.

Duc bien-aimé

Un communiqué du palais de Buckingham a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

« D’autres annonces seront faites en temps voulu. La famille royale se joindra aux gens du monde entier pour pleurer sa perte. »

Des personnes en deuil dévastées se sont rassemblées aux portes du palais de Buckingham cet après-midi – la famille royale a mis en place un livre de condoléances en ligne.

Les plans pour le décès du prince Philip avaient déjà été élaborés et baptisés Opération Forth Bridge.

Le Royaume-Uni dans son ensemble est également entré dans un état de deuil national qui doit être « observé par tous » jusqu’aux funérailles du duc.

Les membres de la famille royale devraient être vus porter des couleurs sombres et des bandes de deuil dans les semaines à venir.

Et pendant ce temps, les députés porteront également des brassards noirs sur le bras gauche et les lecteurs de journaux devront porter des vêtements noirs.

Certaines chaînes de télévision peuvent même suspendre des émissions d’humour et une musique plus sombre peut être diffusée sur les stations de radio.

Le prince Andrew a félicité son père dans une interview avec la BBC

Aujourd’hui, la famille royale a rendu hommage au père, mari, grand-père et arrière-grand-père Crédit: AFP

Le prince Philip avec ses quatre enfants et la reine Crédit: PA

Le prince Philip pose joyeusement avec d’autres membres de la famille royale pour marquer le mariage du prince William avec la duchesse de Cambridge Crédit: PA

Le duc et la reine se sont mariés pendant 73 ans Crédit: Camera Press

Les personnes en deuil ont afflué au palais de Buckingham pour rendre hommage à Philip Crédit: AFP

Des dizaines de fleurs ont été laissées à la mémoire du royal Crédit: LNP

L’emblématique tour BT de Londres s’illumine en sa mémoire Crédits: Getty