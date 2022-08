Le prince Charles lance son premier parfum parfumé Highgrove composé de Penhaligon’s

Il les sent, s’occupe d’eux et leur parle. Les fleurs sont une passion du prince Charles, et il aime les admirer et s’en occuper à Highgrove House. Un gin bio aromatisé aux plantes du jardin de cette propriété mythique a été créé en 2020, alors pourquoi pas un parfum ? Le Prince de Galles vient de mettre en bouteille pour la première fois le parfum de ses plantes préférées, à travers un parfum composé de Penhaligon’s.

Imprégnez-vous de l’odeur du prince Charles – ou plutôt des jardins de son domaine à Highgrove dans le Gloucestershire. C’est ce que propose Penhaligon’s avec son premier parfum inspiré et créé par le Prince de Galles. Et si la maison de parfums a l’habitude d’adopter une approche humoristique avec ses personnages olfactifs qui se moquent doucement de l’aristocratie britannique, elle rend ici hommage « au parfum magnifique des jardins de Highgrove en été, lorsque l’odeur de la chaux argentée en fleurs et en pleurs emplit l’air.”

Baptisé « Highgrove Bouquet », ce tout premier parfum est en effet une ode aux jardins de la résidence Highgrove House. Véritable explosion florale, elle se caractérise par des senteurs de tilleul argenté, de géranium et de lavande. Rien d’exceptionnel, pourrait-on dire, même si le parfum cartonne déjà sur les réseaux sociaux. En effet, Penhaligon’s est l’une des plus grandes maisons de parfums du Royaume-Uni, avec un positionnement de luxe et une longue histoire. Une belle complicité pour le membre de la famille royale désormais surnommé “Grandpa Wales”.

Ce n’est pas la première fois que le prince Charles sort des sentiers battus avec des lancements de produits inattendus. Comme la reine Elizabeth II, il a dévoilé en 2020 son propre gin bio, également inspiré et créé à partir des plantes du jardin Highgrove. Un an plus tôt, c’était une collection de vêtements éthiques qui avait été lancée par un duo de créateurs avec des orties récoltées sur le domaine de Highgrove.

Le parfum “Highgrove Bouquet” est exclusivement disponible au Royaume-Uni et est vendu au prix de 155 livres pour 100 ml (environ 180 dollars américains). Une partie du produit de la vente ira à l’association caritative du prince Charles, The Prince’s Foundation.

