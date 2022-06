Le prince Charles exprime son « chagrin personnel » face à « l’impact durable » de l’esclavage lors d’une réunion du Commonwealth au Rwanda | Nouvelles du Royaume-Uni

Le prince de Galles a exprimé sa “tristesse personnelle” à propos de “l’impact durable de l’esclavage” et a abordé la question controversée des autres pays du Commonwealth coupant les liens avec la famille royale dans un discours prononcé à l’ouverture de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) au Rwanda. .

Lors de la cérémonie officielle à Kigali, qui lance officiellement les réunions du CHOGM au niveau des dirigeants, le prince a appelé les dirigeants du Commonwealth à se joindre à lui pour reconnaître officiellement les horreurs de la traite des esclaves et d’autres aspects difficiles du passé colonial.

Il a déclaré: “Pour libérer le pouvoir de notre avenir commun, nous devons également reconnaître les torts qui ont façonné notre passé. Beaucoup de ces torts appartiennent à une époque antérieure avec des valeurs différentes, et à certains égards moindres.”

Le prince a également déclaré à l’événement qu’il voulait reconnaître “que les racines de notre association contemporaine plongent profondément dans la période la plus douloureuse de notre histoire”.

Il a ajouté: “Je ne peux pas décrire la profondeur de mon chagrin personnel face à la souffrance de tant de personnes, alors que je continue à approfondir ma propre compréhension de l’impact durable de l’esclavage.”

Cela vient après de récentes tournées royales où des membres de la famille royale ont été appelés à s’excuser pour le rôle de la monarchie dans la traite des esclaves.

Le prince Charles et le prince William ont tous deux exprimé leur chagrin mais n’ont pas présenté d’excuses – potentiellement pour éviter de se lancer dans le débat sur la question de savoir si les pays des Caraïbes devraient recevoir des réparations pour ce qui s’est passé.

Ce dernier discours adressé directement aux dirigeants, dont le Premier ministre Boris Johnson, pourrait être interprété comme le prince demandant aux dirigeants de faire plus pour régler ce problème.

Il s’agit de la première réunion des chefs de gouvernement à laquelle le prince de Galles assiste depuis qu’il a été confirmé en 2018 qu’il suivrait automatiquement la reine à la tête du Commonwealth, il était donc frappant qu’il ait utilisé la plate-forme pour aborder la question d’autres royaumes. potentiellement couper les liens avec la famille royale.

Il a déclaré: “Le Commonwealth contient en son sein des pays qui ont eu des relations constitutionnelles avec ma famille, certains qui continuent d’en avoir et de plus en plus ceux qui n’en ont pas.

“Je tiens à dire clairement, comme je l’ai déjà dit, que l’arrangement constitutionnel de chaque membre, en tant que république ou monarchie, relève purement de la décision de chaque pays membre. L’avantage d’une longue vie m’apporte l’expérience que des arrangements tels que ceux-ci peuvent changer, calmement et sans rancune.”

Novembre dernier, prince Charles s’est rendu à la Barbade au nom de la reine pour assister à la L’île des Caraïbes devient une république.

Parlant de ce moment, il a souligné à quel point il est important que tous les royaumes – même si leur relation avec la monarchie change – continuent de faire partie du Commonwealth famille.

Esclavage, race et famille royale



Il a déclaré : « Comme je l’ai dit à la Barbade en novembre dernier, nous ne devons jamais oublier les choses qui ne changent pas : le partenariat étroit et de confiance entre les membres du Commonwealth ; nos valeurs communes et nos objectifs partagés ; et, peut-être le plus important, les liens solides et durables entre les peuples du Commonwealth qui nous renforcent tous.”

Dans le passé, le palais a souvent souligné que la famille royale considérait que toute décision concernant l’avenir de chaque pays appartenait uniquement à son peuple. La reine et le prince Charles ont tous deux fait valoir ce point dans des discours précédents.

Mais les remarques du prince devant des représentants des 54 pays du Commonwealth sont sans aucun doute une réaction au récent débat croissant dans divers domaines dont les membres de la famille royale ont été témoins eux-mêmes lors de tournées à l’étranger – le plus frappant étant les appels à la Jamaïque pour devenir une république sous le duc et la tournée de la duchesse de Cambridge.

Quinze pays, dont le Royaume-Uni, conservent actuellement la reine à la tête de l’État et sont connus sous le nom de royaumes du Commonwealth.

Plus tard, le Premier ministre Boris Johnson doit prendre une tasse de thé avec le prince Charles.

Leur « rattrapage » – et s’ils parleront de la politique d’immigration du Rwanda – a jusqu’à présent dominé de nombreux titres autour du sommet.

Hier, le Premier ministre a déclaré qu’il parlerait au prince des projets du gouvernement d’expulser les demandeurs d’asile vers le pays, après des affirmations, le prince a déclaré en privé qu’il était consterné par l’idée.

Mais tard hier, le numéro 10 et le palais ont suggéré qu’il était peu probable qu’ils discutent de la politique rwandaise.

Au lieu de cela, les trois sujets à l’ordre du jour sont la durabilité, la jeunesse et l’histoire et les valeurs du Commonwealth et la passion de Charles pour cela.