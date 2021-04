Le PRINCE Charles et le prince William sont «totalement alignés» sur le fait qu’il n’y a «pas de retour» pour le prince Andrew sur ses liens avec l’ami pédophile mort Jeffrey Epstein, selon un rapport.

Andrew, 61 ans, a été vu faire une rare apparition publique lors des funérailles de son père samedi – avant de repartir dans sa nouvelle Bentley de 220000 £.

Le prince Charles et le prince William estiment qu’il n’y a « pas de retour » pour le prince Andrew Crédit: Reuters

Le prince Andrew, deuxième à gauche, a fait une rare apparition publique samedi Crédit: Camera Press

Mais il semble qu’il ne fasse pas partie des projets futurs de la famille royale, car Charles et William cherchent à créer des rôles sur mesure pour les sept membres principaux de The Firm, rapporte The Mirror.

Les deux futurs rois seraient «complètement concentrés» sur le soutien de la reine alors qu’elle pleure la perte de son mari, le prince Philip.

On pense que le couple a prévu une réunion pour définir de nouveaux rôles et organiser des tournées majeures pour les membres de la famille.

Des sources du palais auraient déclaré au Mirror que les deux étaient d’accord sur le fait qu’il n’y avait pas de retour pour Andrew qui a quitté ses fonctions royales il y a 18 mois en raison de liens avec Epstein.

Le rédacteur royal du Mirror, Russel Myers, a déclaré à ITV’S Lorraine que le problème d’Andrew est «l’éléphant dans la pièce et il reste non résolu».

‘PAS DE PLACE POUR ANDREW’

Il a ajouté qu’il n’y avait «pas de place pour Andrew» et Charles et William et «complètement aligné sur cela».

Lorraine a ajouté: « Ils devront s’attaquer au problème du prince Andrew – la chose la plus dommageable qui se soit produite à mon avis. »

Pendant ce temps, des initiés ont déclaré qu’Andrew, qui n’a pas travaillé depuis son entretien avec Newsnight sur un accident de voiture en novembre 2019, se considère comme le «rocher» de la reine.

Lui et Fergie marchent régulièrement avec la reine et ses corgis dans le parc de Frogmore House depuis la mort du prince Philip vendredi dernier.

Il semble que de nouveaux rôles seront attribués à Sophie Wessex, qui a été décrite comme un «soutien formidable» pour la reine au cours de la dernière année.

Le prince Edward est sur le point de réorganiser les prix du duc d’Édimbourg en hommage à son père.

Cela survient alors que la relation du prince Harry avec son père et son frère est toujours «très, très brute», rapporte The Mirror.

Le duc de Sussex aurait écrit au prince Charles une note «profondément personnelle» avant d’arriver au Royaume-Uni avant les funérailles de son grand-père.

Cependant, ils n’ont pas réparé leur relation brisée alors qu’Harry se prépare à rentrer aux États-Unis pour être avec sa femme enceinte Meghan Markle.

PLANS ROYAUX

Une source a déclaré au Mirror: «Harry ne s’attendait pas à ce que tout soit complètement revenu à la normale mais son sentiment après avoir vu sa famille était qu’il y avait beaucoup de terrain à rattraper.

«Reste à savoir si c’est plus difficile ou plus facile à faire de l’autre côté du monde.

«Il y a beaucoup de méfiance dans le camp et tout est encore très, très brut.

Le journal rapporte qu’Harry, 36 ans, a contacté son père après que leur relation ait «touché le fond» lorsqu’il a quitté la famille royale l’année dernière.

Mais il semble que le prince de Galles soit toujours «très blessé» par la décision de son fils de donner une interview explosive avec l’animatrice de l’émission de discussion américaine Oprah Winfrey plus tôt cette année.

Des sources ont ajouté qu’Harry avait été contraint d’écrire des lettres au prince Charles à la suite d’une rupture complète de la communication.

Au cours de l’interview d’Oprah, Harry a déclaré que Charles et William étaient tous les deux «piégés» par l’institution.

Des sources ont ajouté que les deux futurs types étaient «indignés» par ce commentaire.

Le prince William ferait de nouveaux plans pour la famille royale Crédit: AP

On dit que le prince Charles convient qu’il n’y a « pas de place » pour le prince Andrew Crédit: Reuters