Le prince Charles et Harry sont en «contact régulier» avec l’espoir que la rupture familiale se résorbe après la naissance de Lilibet

Le PRINCE Charles et Harry sont en « contact régulier », ce qui laisse espérer que la rupture familiale est enfin en voie de guérison après la naissance de Lilibet Diana.

Le père et le fils royaux parleraient fréquemment – ​​la famille royale souhaitant embrasser Meghan et Harry dans le giron, selon des sources.

Des sources ont déclaré au Telegraph que Charles parlait régulièrement à son plus jeune fils – et que leur relation avait pris un tournant depuis la naissance de sa petite-fille.

La famille royale tient à ramener le duc et la duchesse de Sussex dans le giron, a-t-on dit.

Cela survient après que Harry ait accusé sa famille d’avoir fait preuve de « négligence totale » pour ses problèmes de santé mentale et a affirmé que son père Charles l’avait fait « souffrir » dans un documentaire explosif.

Dans le doc – The Me You Can’t See – le duc de Sussex parle de ses difficultés avec son bien-être mental et du traumatisme qui le hante après la mort de sa mère, la princesse Diana.

Il a révélé qu’il était en thérapie depuis « quatre ou cinq ans » – tout en s’ouvrant également à tourner le dos à la Grande-Bretagne et à sa famille pour « briser le cycle » du deuil transmis de génération en génération.

Le duc a fustigé son propre père Charles – affirmant qu’il n’avait pas fait grand-chose pour l’aider dans ses difficultés.

Il dit : « Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi : ‘Eh bien, c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi.’

« Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir. En fait, bien au contraire.

« Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous puissiez les arranger pour vos enfants. »

Et hier, un prince Charles souriant a porté un toast à la naissance de sa petite-fille Lilibet avec une bouteille de gin lors d’une visite à Oxford.

Le prince de Galles a salué la naissance à Los Angeles de la fille du duc et de la duchesse de Sussex comme une « bonne nouvelle ».

Le royal a déclaré: « Le développement de technologies telles que les véhicules électriques ou l’hydrogène vert pour (…) le transport lourd, est vital pour maintenir la santé de notre monde pour les générations futures.

« [This is] quelque chose dont je ne suis que trop conscient aujourd’hui, étant récemment devenu grand-père pour la cinquième fois.

« Et des nouvelles aussi heureuses rappellent vraiment la nécessité d’une innovation continue dans ce domaine, en particulier autour de la technologie des batteries durables, compte tenu de l’héritage que nous léguons à nos petits-enfants. »

Et la reine a « invité le prince Harry à déjeuner au château de Windsor » lors de ce qui sera leur première réunion privée depuis qu’il a quitté la famille royale, selon des sources.

Le duc de Sussex rencontrerait sa grand-mère pour avoir « une chance de discuter » alors qu’il rentre au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana le mois prochain.

Selon un courtisan parlant au Mail : « C’est un geste typiquement magnanime de Sa Majesté.

« Le déjeuner sera une occasion pour eux de discuter. »

Le duc de Sussex, 36 ans, espérait rentrer au Royaume-Uni pour l’événement poignant du 1er juillet – à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de sa mère.

L’invitation à déjeuner par Sa Majesté a été faite avant la naissance de la fille de Meghan et Harry vendredi, selon des informations.

Et ce sera la première fois que Harry aura une conversation avec sa grand-mère depuis que lui et Meghan ont quitté le Royaume-Uni de manière sensationnelle et ont quitté la vie en tant que membres de la famille royale en 2020.

Lorsque Harry a assisté aux funérailles du prince Philip en avril, il n’a parlé à la reine qu’à l’extérieur avec d’autres membres de la famille royale, a-t-on dit.

On avait espéré que le retour de Harry au Royaume-Uni pourrait aider à réparer la relation «détériorée» avec son frère le prince William.

Et le dévoilement de la statue de la princesse Diana en juillet signifie maintenant plus que jamais – après la naissance de Lilibet Diana – qui porte le nom de la défunte mère de Harry.

Les frères ont eu des relations glaciales depuis que Harry a déménagé de manière sensationnelle aux États-Unis et s’est retiré de la vie royale en 2020.

Et leur relation s’est encore tendue après l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah plus tôt cette année.

Mais après une réunion solennelle aux funérailles du prince Philip, la porte s’est ouverte pour une nouvelle réconciliation, a-t-on dit.

Maintenant que bébé Lili est venu au monde, le prince Harry pourra peut-être s’éclipser et rejoindre son frère lors du dévoilement de la statue le mois prochain.