Charles et Camilla: Compris pour le dépenser seuls dans leur maison de Highgrove, mais verront Queen et Phillip « à un moment donné » pendant les vacances.

Ils verront également les enfants de Camilla Tom Parker Bowles et Laura Lopes à un moment donné.

Prince William et Kate Middleton: Pourrait passer Noël à Anmer Hall, Norfolk ou avec les Middletons dans le Berkshire.

Til Wessexes: Le prince Edward et Sophie passeront probablement Noël dans leur maison de Bagshot Park à Surrey.

Les York: Le prince Andrew et Sarah Ferguson passeront probablement Noël avec la princesse Eugénie et la princesse Béatrice, ainsi que leurs maris Jack Brooksbank et Edo Mapelli Mozzi. Ils peuvent passer Noël au Royal Lodge de Windsor.

Princesse Anne: La princesse royale pourrait passer Noël avec ses enfants Zara Tindall, qui attend son troisième enfant, et Peter Philips et leurs familles dans leur domaine de Gatcombe.

Prince Harry et Meghan Markle: Les Sussex passent Noël en Californie.